DIRECT - Finale PSG - Bayern Munich : Des tensions aux abords du Parc des Princes

C'est une finale historique que disputeront ce soir à Lisbonne le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui ne rêve que d'une chose : soulever la coupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour la première fois de son histoire. Un match qui s'annonce exceptionnel mais néanmoins placé sous le signe de la prudence en France, à cause de l'épidémie de coronavirus.

> L'avenue des Champs-Elysées sera piétonnisée à partir de 21h

> 17 stations de métro seront fermées à Paris à partir de 22h

> 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés

21h10



Des tensions autour du Parc des Princes

Des tensions ont lieu autour du Parc des Princes entre les forces de l'ordre et des supporters.

PSG-Bayern : tensions aux abords du Parc des Princes pic.twitter.com/ezhTO4bZeS — CNEWS (@CNEWS) August 23, 2020

18h50

Les légendes du football français veulent voir le Paris Saint-Germain briller pour leur première finale de Ligue des champions. Et qui de mieux que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, vainqueur de la C1 en 2009 avec le FC Barcelone, pour encourager le PSG ? Sur son compte Twitter, Thierry Henry a ainsi envoyé un message en direction de Kylian Mbappé et de Neymar : «le temps est venu les gars. Allez la chercher pour le football français».

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe pic.twitter.com/pIBhYyDols — Thierry Henry (@ThierryHenry) August 23, 2020

17h15

A quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, l’OM a appelé «au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien» dans un message publié sur son compte Twitter. Avant de faire une référence à son sacre en 1993 : «Nous sommes et resterons à jamais les premiers».

Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires.





Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien.





Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers pic.twitter.com/WP43XGZzkC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2020

16h09

Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, a apporté son soutien au club parisien à quelques heures de la finale.

«Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!», a-t-il écrit l'entraîneur de Villarreal sur son compte Twitter.

Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!



And also congratulations @UEFA for this great organization in such a tough time. https://t.co/awhW7oNwVM — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) August 23, 2020

15h20

Quant au ministère de l'Intérieur, il a incité les supporters à regarder le match de leur domicile pour éviter toute propagation du virus.

#PSGFCB #UCLfinal #COVID19



Les frissons, c’est aussi devant votre télé !



Profitez de l'instant en toute sérénité & privilégiez le match depuis votre canapé





Protégez-vous, protégez les autres.



Tous derrière le @PSG_inside ! pic.twitter.com/eyOpr7fKK6 — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) August 23, 2020

12H00

Sur Twitter, la préfecture de police a rappelé aux supporters que le port du masque serait obligatoire «sur les Champs-Elysées et autour du Parc des Princes».

#IciCestMasqué | N'oubliez pas, même en cas de victoire, le port du masque est obligatoire sur les Champs-Elysées et autour du Parc des Princes ! #PSGBayern pic.twitter.com/4wF9S7Y0qW — Préfecture de Police (@prefpolice) August 23, 2020

9H50

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui sera à Lisbonne dimanche soir pour la finale de la Ligue des Champions, a plaidé pour une «célébration encadrée» au Parc des Princes en cas de victoire du PSG, dans une interview au Parisien dimanche. «Nous penchons, avec la préfecture de police et le club du PSG, avant tout pour une célébration encadrée, au Parc des princes», a affirmé la maire de Paris, qui pronostique une victoire «2-1» pour le club parisien face au Bayern Munich.

«Il faut faire confiance, accepter que la joie soit là, que toutes celles et tous ceux qui sont fiers et heureux puissent le manifester le plus pacifiquement possible et dans le respect des gestes barrière», a-t-elle ajouté, alors que le quartier des Champs-Élysées avait été le théâtre de violences et de vols en marge des manifestations de liesse, malgré un important dispositif policier, mardi après la victoire du PSG en demi-finales. Une retransmission du match est prévue au sein du Parc des princes, avec une jauge limitée à 5.000 personnes. Par ailleurs le préfet de police de Paris a annoncé samedi que l'avenue des Champs-Élysées serait réservée aux piétons dimanche à partir de 21H00.