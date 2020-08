Finale de la Ligue des champions : quelle composition pour le PSG contre le Bayern Munich ?

On ne change pas une équipe qui gagne ? Pour affronter le Bayern Munich, ce dimanche, en finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel devrait aligner au coup d’envoi le même onze de départ vainqueur contre Leipzig (3-0), hormis le retour de Keylor Navas au poste de gardien.

Absent en demi-finale en raison d’une blessure au mollet, le gardien costaricien va retrouver sa place. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, même si Sergio Rico a parfaitement assuré l’intérim. Keylor Navas a l’expérience de ces grands rendez-vous, lui qui a soulevé trois Ligue des champions avec le Real Madrid. Il a également démontré son talent et son importance en quart de finale avec plusieurs arrêts décisifs face à l’Atalanta Bergame (2-1).

Pour le reste, aucune surprise avec une défense composée de Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche et Thiago Silva accompagné de Presnel Kimpembe dans l’axe. Le seul point d’interrogation concernait la présence de Marco Verratti. Alors que Tuchel a indiqué que son joueur n’était pas en mesure de jouer 90 minutes, le milieu de terrain italien va commencer la rencontre sur le banc des remplaçants. Dans l’entrejeu, Marquinhos sera donc une nouvelle fois entouré d’Ander Herrera et Leandro Paredes.

Le trio d’attaque sera composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Suspendu en quart, l’Argentin a été étincelant face à Leipzig avec un but et deux passes décisives. Neymar a lui aussi été encore une fois rayonnant même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets. Malgré ses performances, le Brésilien n’a toujours pas marqué dans ce Final 8. Tout comme Mbappé. Mais ils ont peut-être gardé le meilleur pour la fin pour porter le PSG vers les sommets du football européen.

Le probable onze de départ du PSG

Keylar Navas

Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat

Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes

Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar