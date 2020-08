PSG-Bayern : le grand soir de Neymar

Entre l’amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Conspué par les supporters en début de saison, Neymar porte désormais tous les espoirs du PSG et de ses fans dans la conquête d'une première Ligue des champions, ce dimanche face au Bayern Munich.

Les supporters parisiens avaient pris en grippe la star brésilienne car celle-ci a poussé durant l'été pour retourner au FC Barcelone. Un affront ajouté à une humiliation pour les fans de la capitale pour qui, depuis la Remontada, le club catalan est sans aucun doute devenu l’ennemi privilégié du club.

Le 14 septembre, pour la première journée de championnat avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes, le nom du numéro 10 est conspué par les supporters lors de la présentation des équipes. Ces derniers lui déclarent une guerre ouverte même si le mot d’ordre officiel est l’indifférence. A chaque prise de balle de Neymar, quelques hués descendent des travées du Parc des Princes.

Comme un symbole de la suite de la saison, l'Auriverde délivre le public dans les dernières minutes de la rencontre sur un magnifique retourné acrobatique. Il divise ainsi le Parc en deux : ceux qui ne peuvent se contenir de profiter de cette délivrance et ceux qui célèbrent dans la retenue.

Comme en amour, le Brésilien sait que seuls les actes permettront une éventuelle réconciliation avec le public. Il ne s'épanche pas dans la presse, si ce n'est brésilienne, et montre la voie à ses coéquipiers par sa motivation et sa hargne sur le terrain.

«Nous remercions Neymar pour tout ce qu'il a fait pour le PSG»

Un premier tournant s'amorce après la victoire au Parc face à Dortmund (2-0), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. «Ney» suit ses partenaires et va fêter la qualification avec les supporters, venus en nombre devant l’antre parisien malgré les mesures sanitaires. Le magicien Auriverde est ému.

Dans le sillage de sa saison, il arrive à Lisbonne persuadé que le rêve parisien est à portée de main. Le tirage au sort est favorable, les Parisiens ont remporté deux nouveaux titres et ont affirmé leur hégémonie sur le territoire national. Place à la conquête continentale.

Sur le pré, Neymar montre qu’il est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de foot actuellement. Il offre un récital de dribbles et d'actions de classe face à l'Atalanta (2-1) puis contre le RB Leipzig (3-0), ouvrant au PSG la porte de la première finale en Ligue des champions de son histoire.

Ses performances ont poussé le président du CUP, le groupe d'ultra parisiens, à remercier officiellement l'Auriverde, auprès du média brésilien Esporte Interativo. «Nous remercions Neymar pour tout ce qu'il a fait pour le PSG, il aura ce qu'il mérite car nous lui sommes reconnaissants. On voit tous son attitude et on est heureux que ça se soit passé ainsi. On va lui redonner ce qu'il fait pour nous», a confié Romain Mabille à la journaliste Isabela Pagliari.

A REDENÇÃO! Presidente de uma organizada do PSG conversou com a @isabelapagliari e mandou um recado para Neymar! O brasileiro, que foi alvo de duras críticas por parte da torcida após especulações envolvendo sua saída, reconquistou o apoio dos fãs franceses.

Il manque juste un but au Brésilien. Ça tombe bien, il a encore l’occasion de faire trembler les filets du Bayern Munich, ce dimanche, et de matérialiser le rêve parisien. But ou pas, si le PSG soulève la Coupe aux grandes oreilles, Neymar entrera définitivement dans le cœur des fans parisiens.