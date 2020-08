Vidéo : le KO dévastateur infligé par Povetkin

Il a éteint les lumières. Opposé à Dillian Whyte, Aleksandr Povetkin lui a infligé un terrible KO, samedi soir, alors que le combat avait très mal commencé pour lui.

Le Russe a dû attendre le cinquième round pour finalement déclencher la foudre. Il était jusqu'ici dans une position plus que délicate puisqu'il avait déjà effectué deux voyages au tapis lors du round précédent.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK

Mais chez les lourds, la situation peut très vite basculer. Entamé, Povetkin a finalement infligé un terrible uppercut du gauche à Whyte après un jab et une esquive de grande classe, qui est tombé raide sur le ring.

Le promoteur de l'événement, Eddie Hearn, n'a pas caché sa surprise après le match. «Quand le coup est arrivé, j'ai cru que j'étais dans un rêve», a-t-il déclaré devant les caméras de Sky Sports.

"When the punch landed I felt like I was in some dream." @EddieHearn reacts to Povetkin's KO against Dillian Whyte

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 22, 2020