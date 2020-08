DIRECT - Finale PSG - Bayern Munich : les joueurs victorieux sont rentrés en Allemagne

En marge d'une finale historique mais néanmoins perdue par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la prudence était de mise concernant les célébrations à cause de l'épidémie de coronavirus.

16h59

Fatigués, masqués mais satisfaits : les joueurs du Bayern, vainqueurs de la Ligue des champions contre le PSG la veille à Lisbonne, ont atterri à Munich lundi après-midi, sans pouvoir rencontrer leurs supporteurs pour cause de pandémie.

Après une soirée privée prévue dans leur stade de l'Allianz Arena, l'équipe bavaroise bénéficiera de deux semaines de repos, avant de reprendre la compétition mi-septembre. Sous un soleil radieux, les joueurs sont sortis d'un Airbus spécial de la Lufthansa vers 16H00 (14H00 GMT), le milieu de terrain Thiago Alcantara en tête. Vêtus d'un bas de costume gris, tous portaient également un t-shirt noir sur lequel figurait "Triplé 2020", référence au nouveau triplé C1-Championnat-Coupe d'Allemagne, après celui de 2013, réalisé par le club bavarois cette saison.

14h30

Après les débordements dimanche soir aux abords des Champs-Elysées et du Parc des Princes, le préfet de police de Paris Didier Lallement décide d'interdire les festivités pour le retour des joueurs parisiens dans la capitale.

A partir de ce lundi 24 août 14h30, jusqu'au mardi 25 août 6h du matin, les défilés et rassemblements sont interdits dans toute la capitale. Les bars sont également fermés et la consommation d'alcool prohibée dans la zone du Parc des Princes.

12h57

Le gardien espagnol Sergio Rico, doublure de Keylor Navas, a confirmé lundi sur les réseaux sociaux son départ du Paris SG, au lendemain de la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (1-0).

«Ça a été un honneur de partager les buts et mes rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compétition, ainsi qu'avec mes autres coéquipiers, le staff technique et nos magnifiques supporters», a écrit le portier de 26 ans.

12h01

151 personnes, dont 49 mineurs, étaient lundi en garde à vue après des violences et des pillages qui ont suivi la défaite du Paris SG en Ligue des Champions, essentiellement dans le quartier des Champs-Elysées, a annoncé le parquet de Paris.

Les gardes à vue ont été ordonnées principalement pour «violences sur personne dépositaire de l'autorité publique», «outrages», «vols aggravés» et recel, ainsi que pour des «dégradations», des «participations à un groupement en vue de commettre des délits» ou des «participations à un attroupement après sommations de se disperser», a précisé le parquet.

09h24

La finale de la Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich face au PSG (1-0) a attiré dimanche sur TF1 une audience record, pour une finale de ce championnat, de 11,4 millions de téléspectateurs sur TF1, selon les chiffres de Médiamétrie.

La Une a rassemblé 46,2% de part d'audience en diffusant ce rare exploit d'un club français jusqu'en finale. RMC Sport, qui diffusait la finale en crypté, doit publier son audience en matinée.

08h35

Evoquant dans un tweet «la sauvagerie de certains délinquants», le ministre de l'Intérieur a indiqué que «16 agents des force de l'ordre avaient été blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés». Les échauffourées ont duré plusieurs heures.

Des groupes de jeunes ont notamment jeté des bouteilles de verre ou tiré des mortiers de feu d'artifice sur les forces de l'ordre, qui ont de leur coté utilisé des gaz lacrymogène et lanceurs de balles de défense (LBD), a constaté une journaliste de l'AFP.

07h07

Les forces de l'ordre ont interpellé dans la nuit de dimanche à lundi 148 personnes «notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles», a annoncé lundi matin sur Twitter la Préfecture de police.

Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de jeunes pendant et après le match de la finale de la Ligue des Champions autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Elysées où des voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins cassées. Il y a par ailleurs eu «404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire», a ajouté la Préfecture.

06h15

«Inconsolable», titre L'Equipe en Une, avec une photo de la star brésilienne Neymar en larmes, à l'unisson de la presse française déplorant lundi le «rêve envolé» du PSG après sa défaite en finale de la Ligue des champions la veille face au Bayern Munich (1-0). Elle relève également l'«ironie du sort» que le seul but du match ait été l'oeuvre d'un ancien «titi parisien», Kingsley Coman. Pour autant la défaite parisienne apparaît «plus qu'honorable» à une bonne partie de la presse française.

23h50

La préfecture de police a annoncé avoir arrêté 6 individus, en tout, à 23h50. L'un d'entre-eux a été interpellé pour avoir «agressé une personne à bord d'un véhicule». Quelques minutes après l'intervention des pompiers pour éteindre un véhicule en flamme, la circulation a repris sur les Champs-Elysées. La préfecture a ainsi assuré que les personnes rassemblées s'étaient dispersées.

22h45

Autour du stade, les forces de l'ordre ont dû disperser «une centaine de personnes regroupées porte de Saint Cloud», a annoncé la Préfecture de police (PP) sur Twitter. Des «débordements inadmissibles», a tweeté en retour le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin.

En pleine deuxième mi-temps, quelques dizaines de personnes ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et leurs vehicules, a constaté une journaliste de l'AFP dans l'enceinte.

A 22h30, 274 verbalisations avaient par ailleurs été dressées pour absence de port du masque, notamment dans un bar qui a été évacué à proximité des Champs-Elysées. Par ailleurs, 3 personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture.

21h10

Des tensions autour du Parc des Princes

Des tensions ont lieu autour du Parc des Princes entre les forces de l'ordre et des supporters.

18h50

Les légendes du football français veulent voir le Paris Saint-Germain briller pour leur première finale de Ligue des champions. Et qui de mieux que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, vainqueur de la C1 en 2009 avec le FC Barcelone, pour encourager le PSG ? Sur son compte Twitter, Thierry Henry a ainsi envoyé un message en direction de Kylian Mbappé et de Neymar : «le temps est venu les gars. Allez la chercher pour le football français».

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe pic.twitter.com/pIBhYyDols — Thierry Henry (@ThierryHenry) August 23, 2020

17h15

A quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, l’OM a appelé «au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien» dans un message publié sur son compte Twitter. Avant de faire une référence à son sacre en 1993 : «Nous sommes et resterons à jamais les premiers».

Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires.





Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien.





Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers pic.twitter.com/WP43XGZzkC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2020

16h09

Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, a apporté son soutien au club parisien à quelques heures de la finale.

«Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!», a-t-il écrit l'entraîneur de Villarreal sur son compte Twitter.

Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!



And also congratulations @UEFA for this great organization in such a tough time. https://t.co/awhW7oNwVM — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) August 23, 2020

15h20

Quant au ministère de l'Intérieur, il a incité les supporters à regarder le match de leur domicile pour éviter toute propagation du virus.

#PSGFCB #UCLfinal #COVID19



Les frissons, c’est aussi devant votre télé !



Profitez de l'instant en toute sérénité & privilégiez le match depuis votre canapé





Protégez-vous, protégez les autres.



Tous derrière le @PSG_inside ! pic.twitter.com/eyOpr7fKK6 — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) August 23, 2020

12H00

Sur Twitter, la préfecture de police a rappelé aux supporters que le port du masque serait obligatoire «sur les Champs-Elysées et autour du Parc des Princes».

9H50

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui sera à Lisbonne dimanche soir pour la finale de la Ligue des Champions, a plaidé pour une «célébration encadrée» au Parc des Princes en cas de victoire du PSG, dans une interview au Parisien dimanche. «Nous penchons, avec la préfecture de police et le club du PSG, avant tout pour une célébration encadrée, au Parc des princes», a affirmé la maire de Paris, qui pronostique une victoire «2-1» pour le club parisien face au Bayern Munich.

«Il faut faire confiance, accepter que la joie soit là, que toutes celles et tous ceux qui sont fiers et heureux puissent le manifester le plus pacifiquement possible et dans le respect des gestes barrière», a-t-elle ajouté, alors que le quartier des Champs-Élysées avait été le théâtre de violences et de vols en marge des manifestations de liesse, malgré un important dispositif policier, mardi après la victoire du PSG en demi-finales. Une retransmission du match est prévue au sein du Parc des princes, avec une jauge limitée à 5.000 personnes. Par ailleurs le préfet de police de Paris a annoncé samedi que l'avenue des Champs-Élysées serait réservée aux piétons dimanche à partir de 21H00.