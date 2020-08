Mercato, Neymar, Mbappé, Tuchel… les chantiers qui attendent le PSG

Le rêve s’est évaporé. Battu, dimanche, en finale par le Bayern Munich (1-0), le PSG a échoué dans sa quête de soulever la première Ligue des champions de son histoire. Une fois ce revers digéré, le club de la capitale va être confronté à plusieurs chantiers qu’il va devoir gérer pour revenir encore plus fort.

Le premier concerne le mercato. Mais il ne faut pas s’attendre à une révolution et un chamboule-tout dans les prochaines semaines. Après des échecs répétés et une incapacité à franchir les quarts de finale depuis l’arrivée des Qataris en 2011, Paris a grandi sur la scène européenne et prouvé qu’il pouvait s’inviter à la table des meilleurs autour d’un groupe uni et d’un esprit d'équipe irréprochable. Pas question donc de tout envoyer balader sous le coup de la déception. «On va réfléchir à ce qu’on a fait, au groupe qu’on a construit. On ne va pas mettre tout ça à la poubelle» a confié le milieu de terrain espagnol Ander Herrera.

Pour se renforcer, les dirigeants vont se contenter de procéder à quelques retouches à des postes bien précis. Leur priorité sera de trouver un latéral droit pour succéder à Thomas Meunier, surtout après les prestations peu convaincantes de Thilo Kehrer. Un défenseur central est également recherché pour compenser les départs de Tanguy Kouassi et Thiago Silva, en fin de contrat et proche de s’engager avec Chelsea. Tout comme un milieu de terrain créatif, ainsi qu’un attaquant et une doublure à Keylor Navas pour remplacer Eric-Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. Le PSG a jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du mercato, pour trouver les perles rares.

Les cas Mbappé et Neymar

Parallèlement à ses recherches, Leonardo va devoir régler les cas Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars parisiennes vont rester cette saison, avec l’envie de retenter leur chance en Ligue des champions sous le maillot parisien. Mais la question de leur avenir va rapidement revenir sur le tapis. En fin de contrat, l’un comme l’autre, en juin 2022, les discussions et les négociations devraient s’intensifier autour d’une prolongation. «Kylian et lui ne vont jamais partir, ils vont rester», avait lancé le président Nasser al-Khelaïfi après la victoire contre l’Atalanta en quarts de finale (2-1). Mais si aucun accord n’est trouvé, il y a de grandes chances de voir le champion du monde tricolore et l’international brésilien quitter le club l’été prochain.

Le futur de Thomas Tuchel risque aussi d’être au cœur des débats. Si, comme ses prédécesseurs, il n’a pas réussi à mener Paris sur le toit de l’Europe, il a accompli le meilleur parcours de l’histoire du club en C1. Il s’ajoute au quadruplé réalisé cette saison (Trophée des champions, Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Ces performances lui ont permis de retrouver du crédit après une première année en demi-teinte et devraient assurer l’entraîneur allemand, sous contrat jusqu’en juin 2021, de rester à la tête de l’équipe cette saison. Mais de là à imaginer une prolongation, c’est une autre histoire…