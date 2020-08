PSG - Bayern : les premières réactions après la défaite du Paris Saint-Germain

La déception est immense. Le Paris Saint-Germain n'aura pas réussi à vaincre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. Une défaite qui attriste les supporters du club, mais aussi beaucoup d'observateurs du football francophone.

Preuve de la difficulté d'accepter le résultat, Neymar lui-même est longtemps resté inconsolable sur le bord du terrain. Beaucoup d'autres joueurs avaient les larmes aux yeux. Très prolixe pour soutenir le PSG ces derniers jours, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a exprimé ses «sincères et chaleureuses félicitations» aux joueurs franciliens. «On est tristes mais fiers de vous», termine-t-elle sur Twitter. Emmanuel Macron et Jean Castex ont également rendu hommage à Paris. Le Premier ministre a ainsi salué une équipe «vaillante, valeureuse, généreuse».

Mes sincères et chaleureuses félicitations au @PSG_inside qui a été au bout de ses forces



Vous avez tout tenté



Merci.



On est tristes mais fiers de vous





Bravo @FCBayern pour ce nouveau titre — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 23, 2020

Félicitations au @FCBayern pour sa sixième Ligue des champions et au @PSG_inside pour son parcours exceptionnel. L’heure de la victoire viendra pour le football français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2020

Grand fan du club parisien et présent dans le stade lisboète ce dimanche, DJ Snake a remercié le PSG «pour le bonheur» donné à ses supporters. Il a aussi félicité le Bayern et à donné rendez-vous aux fans parisiens : «On reviendra plus fort. Demain, l'Europe sera rouge et bleu».

Merci @PSG_inside pour cette aventure, pour le bonheur que vous nous avez donné. Fier d’être Parisien. Congrats @fcbayern. On reviendra plus fort. Demain l’Europe sera rouge et bleu. — DJ SNAKE (@djsnake) August 23, 2020

Sur les réseaux sociaux, les internautes se partagent entre supporters parisiens déçu, et ceux qui préfèrent faire de l'humour sur la situation. Le journaliste et supporter parisien Mathieu Faure déclare ironiquement : «ce qui compte c'est Lens samedi prochain. Ne pas perdre de vue l'hexagoal».

À noter cependant que certains supporters et proches de l'Olympique de Marseille n'ont pas hésité à s'amuser de cette défaite parisienne. L'on peut par exemple citer l'ancien attaquant phocéen André-Pierre Gignac, qui a tweeté un «bonne nuit» accompagné d'émojis qui prouvent sa joie du résultat final.

Bonne nuit! — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 23, 2020

Dans la même veine, le joueur de l'OM Dimitri Payet a publié sur Twitter un montage pour chambrer le PSG. En effet, les Parisiens n'auront pas l'étoile sur leur maillot, synonyme de victoire en Ligue des champions.

Fan du PSG, l'animateur Cyril Hanouna a salué le parcours parisien mais également celui de l'Olympique lyonnais, qui a atteint les demi-finales de la compétition. Il a également salué l'interview donnée par le héros munichois de la soirée, Kingsley Coman.