Transferts : Thiago Silva en route pour Chelsea

Cette fois, c’est bien fini entre Thiago Silva et le PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, le défenseur brésilien, qui avait prolongé son bail pour participer notamment à la fin de la Ligue des champions, a disputé son dernier match face au Bayern Munich (0-1) et devrait s’engager avec Chelsea dans les prochaines heures, selon Sky Sports.

Libre de tout engagement, «O Monstro» va s’offrir un nouveau défi de l’autre côté de la Manche. Également courtisé par la Fiorentina (Italie), il aurait donné son accord au club londonien. Et même si quelques détails restent encore à régler, le désormais ancien capitaine parisien devrait signer un contrat d’un an.

Il deviendra la troisième recrue de l’équipe entraîné par Frank Lampard après les signatures de Hakim Ziyech et Timo Werner. Il pourrait être rejoint dans les jours à venir par le latéral gauche de Leicester Ben Chilwell et l’attaquant du Bayer Leverkusen Kai Havertz.

A 35 ans, Thiago Silva va apporter toute son expérience et consolider une défense des Blues qui a encaissé pas moins de 54 buts en Premier League. Et ses dernières sorties sous le maillot ont prouvé qu’il pouvait rendre bien plus que des services.

Mais son départ va surtout laisser un grand vide à Paris, où il a remporté sept trophées de champion de France, six Coupes de la Ligue et cinq Coupes de France. Il aura néanmoins échoué à réaliser son rêve de décrocher la Ligue des champions après des échecs répétés et une dernière défaite en finale, dimanche, contre le Bayern Munich (1-0). «Désolé pour les supporters pour la tristesse, mais le club aura d’autres opportunités de la gagner», a-t-il confié à l’issue de la rencontre au micro RMC Sport.

Et c’est le cœur lourd, après huit ans de bons et loyaux services, qu’il quitte la capitale, où il espérait pourtant poursuivre l’aventure. Mais les dirigeants parisiens en ont décidé autrement. «Ma reconnaissance pour le club est incroyable. J’adore ce club, peut-être que je vais revenir, mais pas comme joueur.» Mais avant d’éventuellement occuper un poste dans l’équipe dirigeante parisienne à l’avenir, il se voit encore jouer «trois, quatre ans» avec un objectif : le Mondial 2022. «J’ai envie de me préparer pour jouer la Coupe du monde au Qatar», a-t-il affirmé. Et ça commencera du côté de Chelsea.