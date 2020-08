Coronavirus : Usain Bolt testé positif

Usain Bolt a été rattrapé par le coronavirus. Le roi du sprint a été testé positif au Covid-19, a indiqué, ce mardi, le ministère de la santé jamaïcain.

En début de semaine, l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques en sprint, avec huit médailles d'or, avait annoncé s’être mis en quarantaine dans l’attente du résultat du test passé samedi. «Je me suis réveillé comme tout le monde, j’ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j’ai le Covid-19. J’ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j’ai un travail à faire. J’essaie d’être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme», avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Avant d’ajouter : «Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement.»

Usain Bolt, qui a pris sa retraite en 2017, avait participé à une fête, vendredi, le jour de ses 34 ans, à laquelle étaient présents plusieurs célébrités et sportifs, dont les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen). Plusieurs photos et vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux montrant les participants non masqués et danser sans respecter les distanciations sociales.

Ces derniers mois, l’ancien sprinteur jamaïcain avait pourtant multiplié les messages prônant ces fameuses distanciations sociales et les gestes barrières auprès de ses compatriotes pour lutter contre la pandémie de coronavirus.