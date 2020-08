F1 : Quatre nouveaux Grands Prix au calendrier

Le calendrier de la saison de Formule 1, complètement chamboulé en raison de la pandémie de coronavirus, continue de s’étoffer. Quatre Grands Prix, en Turquie (15 novembre), à Bahreïn (29 novembre et 6 décembre) et Abu Dhabi (13 décembre) ont été ajoutés, ce mardi, par les organisateurs, portant à 17 le nombre de courses, contre 22 initialement programmées.

Le Grand Prix de Turquie aura lieu sur l’Istanbul Park, qui a accueilli la Formule 1 à sept reprises entre 2005 et 2011. Les deux manches bahreïnies, le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix de Sakhir, se disputeront sur l’habituel Circuit international de Bahreïn à Sakhir, alors que le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui clôture traditionnellement la saison, sera couru comme à l’accoutumée sur le circuit urbain de Yas Marina.

Et certaines de ses courses pourraient se tenir avec du public. «Nous pouvons confirmer que certaines courses seront ouvertes à un nombre limité de fans (...) et nous travaillons avec chaque promoteur (local, ndlr) pour finaliser les détails», a indiqué le promoteur Formula 1 dans un communiqué. Depuis l’entame de la saison, début juillet en Autriche, les six Grands Prix disputés se sont tenus à huis-clos.

Ce sera encore le cas, ce dimanche, à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Sur le tracé belge, Lewis Hamilton, déjà vainqueur de quatre courses, va tenter de conforter son avance en tête du championnat du monde sur le Néerlandais Max Verstappen et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, qui comptent respectivement 37 et 43 points de retard sur le sextuple champion du monde.