Affaire Jacob Blake : les joueurs de Milwaukee boycottent le match 5 des play-offs contre Orlando

La situation est inédite. Les joueurs de l’équipe NBA de Milwaukee ont décidé ce mercredi soir de boycotter le match 5 des play-offs contre Orlando, en signe de protestation à l’affaire Jacob Blake, un Noir américain qui s’est fait tirer dessus à plusieurs reprises par la police dans le Wisconsin.

Alors que le match devait commencer à 22h et que les joueurs du Magic étaient déjà sur le terrain, ceux de Milwaukee restaient dans les vestiaires. Ils ne s’étaient pas non plus échauffés sur le parquet.

Après plusieurs minutes de stupeur, pendant lesquelles l’équipe d’Orlando avait regagné son vestiaire, la nouvelle a été confirmée par le journaliste américain spécialiste de la NBA, Adrian Wojnarowski : «l’équipe de Milwaukee a décidé de boycotter le Game 5».

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Une décision historique dans la NBA qui pourrait faire boule de neige alors que d’autres matchs des play-offs sont prévus ce mercredi soir – Houston contre Oklahoma City et Lakers contre Portland - et qui pourrait être lourde de conséquences.

La possibilité d’un tel boycott était largement évoquée ces dernières heures. Selon plusieurs médias américains, les joueurs de Toronto et de Boston - dont leur premier match est prévu ce jeudi – s’étaient rencontrés mardi pour discuter de cette éventualité. Ils devaient se revoir ce mercredi pour poursuivre les discussions. La décision des Bucks pourrait achever de les convaincre.

En outre, selon Yahoo Sports, des discussions étaient également en cours ces dernières heures au sein du comité exécutif de la puissante NBA Players Association après que des joueurs ont exprimé leur vive émotion, se disant psychologiquement affectés par les tirs de la police contre Jacob Blake. Le syndicat les avait assurés de son soutien.

Jacob Blake, Afro-Américain de 29 ans, s’est fait tirer dessus à plusieurs reprises par la police à Kenosha (Wisconsin) dimanche dernier. Selon la vidéo du drame, les forces de l’ordre ont fait feu sept fois, atteignant le père de famille dans le dos. Ce, en présence de trois de ses enfants. Depuis, la ville de Kenosha s’est embrasée. Mardi, deux personnes ont été tuées dans des fusillades en marge des manifestations à Kenosha.