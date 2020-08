«Jakobsen a 130 points de suture au visage et n’a plus qu’une dent», révèle son manager

Fabio Jakobsen est toujours en vie. Et c’est un miracle. Mais presqu’un mois après la violente chute du coureur néerlandais sur le Tour de Pologne, son manager Patrick Lefevere a donné des nouvelles de son état de santé. Et elles sont loin d’être réjouissantes.

Pendant de longues heures, le champion des Pays-Bas a été entre la vie et la mort. Victime de nombreuses fractures au visage et au crâne, après avoir été tassé par son compatriote Dylan Groenewegen à pleine vitesse et projeté par-dessus les barrières de sécurité, il avait dû être plongé dans le coma artificiel et opéré pendant plus de cinq heures avant de passer une semaine dans une unité de soins intensifs.

Si, aujourd’hui, Jakobsen est sorti d’affaires et a pu regagner son domicile, où il a entamé sa longue guérison, il conserve de sérieuses séquelles de cette terrible chute. «Il a 130 points de suture au visage et n’a plus qu’une dent. Son palais est cassé et ses cordes vocales sont actuellement paralysées» a confié le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step. Rien de rassurant, même s’il a voulu apporter une note d’espoir. «Jakobsen est très costaud, il guérira, a ajouté Patrick Lefevere. Cela prendra du temps, toutefois...» Beaucoup de temps même.

Car ses multiples blessures vont nécessiter plusieurs interventions dans les semaines à venir. «Dans les prochaines semaines et mois, je vais devoir subir quelques opérations et autres traitements pour mes blessures au visage», avait indiqué le cycliste la semaine dernière.

Et malgré ces moments difficiles et douloureux, Fabio Jakobsen, «reconnaissant d’être en vie», regarde «vers l’avenir» et va se battre «pour récupérer». Avec la ferme détermination de remonter un jour sur son vélo.