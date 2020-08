OM : Steve Mandanda prolonge de trois ans

Steve Mandanda et l’OM vont encore faire un petit bout de chemin ensemble. Le gardien et cpitaine marseillais a prolongé, ce mercredi, de trois ans son contrat le liant jusqu’en juin 2024 au club olympien.

«Il Fenomeno», comme il a été surnommé par les supporters, avait débarqué sur la Canebière à l’été 2007 en provenance du Havre. Depuis son arrivée, le portier tricolore (32 sélections) est apparu à 549 reprises sous le maillot olympien, devenant le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM.

En douze saisons sur le Vieux Port, Mandanda, qui s’est exilé en Angleterre du côté de Crystal Palace en 2016-2017 avant de rapidement rentrer au bercail, a tout connu avec Marseille. Les mauvais moments, les multiples crises, les changements d’entraîneurs et de direction, mais aussi les périodes plus glorieuses avec le titre de champion de France en 2010, ainsi que les victoires en coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012.

Et après une saison décevante dans la foulée de la Coupe du monde remportée avec les Bleus en Russie, le natif de Kinshasa (35 ans) a renoué avec son meilleur niveau et a été, cette saison, l’un des principaux artisans de la 2e place de Marseille en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Son expérience, tout comme celle de Dimitri Payet qui a également prolongé jusqu’en 2024 en juin dernier, sera importante au moment de retrouver la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour encadrer un effectif relativement jeune. Et éviter au club de connaître la même mésaventure que lors de sa dernière participation en 2013-2014. L’OM avait terminé à la dernière place de son groupe sans inscrire le moindre point…