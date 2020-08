Transferts : City, Manchester United, PSG… Quelle destination pour Lionel Messi ?

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Le mystère reste entier après la volonté émise par l’Argentin de quitter le FC Barcelone dès cet été. Mais rares sont les clubs à pouvoir s’attacher ses services.

Ils se comptent sur les doigts d’une main. A peine plus. Si le sextuple Ballon d’or disposerait d’une clause dans son contrat pour pouvoir partir gratuitement, son salaire estimé entre 50 et 60 millions d’euros par an est un obstacle de taille. Mais pas forcément insurmontable pour une équipe comme Manchester City, grâce à la puissance financière de ses propriétaires. Et ce n’est pas le seul atout du club anglais pour espérer séduire le sextuple Ballon d’or.

La présence de Pep Guardiola sur le banc des Citizens pourrait s’avérer déterminante. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir collaboré ensemble au Barça de 2008 à 2012. Quatre saisons qui ont été couronnées de succès avec trois titres de champion d’Espagne, deux Coupes du roi et deux Ligues des champions. Et si rien n’est encore fait, Messi serait décidé à rejoindre City après s’être entretenu avec son ancien entraîneur ces derniers jours.

Mais son voisin et rival Manchester United serait également entré dans la course. Certains médias espagnols rapportent même que le club mancunien, qualifié par la prochaine Ligue des champions et doté de solides moyens financiers, aurait déjà entamé des démarches pour tenter de convaincre le natif de Rosario de rejoindre les Red Devils.

Dans ce duel entre Manchester, l’Inter Milan pourrait finalement mettre tout le monde d’accord. Avant même l’annonce de Messi, la presse italienne avait fait part à plusieurs reprises du désir du club nerazzurri, détenu par des propriétaires chinois, d’enrôler le capitaine du Barça. Elle affirme que son père et agent aurait déjà fait l’acquisition d’une luxueuse maison dans le centre de Milan et que l’Argentin pourrait bientôt le rejoindre. Il ferait ainsi le même chemin que son éternel rival Cristiano Ronaldo, qui avait quitté le Real Madrid pour rejoindre l’Italie et la Juventus Turin en 2018.

A moins qu’il ne décide de retrouver Neymar au PSG. Les deux joueurs sont restés très proches depuis le départ du Brésilien à Paris. Et le club de la capitale fait partie des rares formations à pouvoir s'offrir ses services. Mais malgré les départs de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, qui ont allégé la masse salariale, l’opération a été jugée «impossible financièrement parlant» par le champion de France dans L’Equipe.

Dernière possibilité à ne pas exclure : le voir rester à Barcelone. Coutumier des coups de pression pour parvenir à ses fins, Lionel Messi, qui a peu apprécié le discours du nouveau coach Ronald Koeman lors de leur première entrevue, jeudi dernier, pourrait accepter de poursuivre l’aventure en Catalogne à condition que le ménage soit fait au sommet du club. Autrement dit, que la direction actuelle se résolve à démissionner au sortir d’une saison sans le moindre titre.