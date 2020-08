Transferts : Le PSG peut-il s’offrir Lionel Messi ?

Lionel Messi a pris sa décision. Il veut quitter le FC Barcelone dès cet été. Et le PSG est l’un des rares clubs au monde à pouvoir l’accueillir, même si une arrivée semble difficile à réaliser.

Interrogé à l’issue de la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0), avant que l’Argentin n’exprime sa volonté de partir du Barça, Thomas Tuchel avait ouvert la porte en grand au sextuple Ballon d’or. «Messi ? Quel entraîneur dirait non à Messi ? (…) Il est vraiment le bienvenu», avait lancé dans un large sourire l’entraîneur allemand au micro de BT Sport. Mais à ce moment-là, il était convaincu que «La Pulga» ne quitterait pas la Catalogne. «Je pense qu’il finira sa carrière à Barcelone. C’est Monsieur Barcelone», avait ajouté le coach parisien pour mettre un terme au débat d’une possible signature dans la capitale.

Mais l’annonce du capitaine des Blaugrana moins de 48 heures plus tard a fait voler en éclats les certitudes de Tuchel et relancé les spéculations de voir Messi revêtir le maillot parisien avec en toile de fond la possibilité de constituer la plus belle attaque du monde aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Ce trio propulserait Paris dans une nouvelle dimension et ferait fantasmer tout amateur de football à travers la planète.

Ce rêve a néanmoins un coût. Pas en termes d’indemnités de transfert, car Messi entend activer une clause dans son contrat pour pouvoir partir gratuitement, même si le FC Barcelone n’a pas l’intention de se laisser faire aussi facilement. Le principal obstacle réside dans ses émoluments. Le natif de Rosario perçoit un salaire annuel estimé entre 50 et 60 millions d’euros, soit plus que Neymar et Mbappé réunis. Le PSG a beau s’être délesté de salaires conséquents avec les départs de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, il ne peut se permettre cette folie. L’opération a d’ailleurs été jugée «impossible financièrement parlant» par le club parisien dans les colonnes de L’Equipe.

A moins qu'il accepte de baisser considérablement son salaire, l’unique solution pour Paris de s’attacher les services de Lionel Messi serait de se séparer de l’une de ses stars. Et ce n’est pas dans les plans des dirigeants qui travailleraient activement pour les prolonger à moins de deux ans de la fin de leur contrat. Le Brésilien est un autre élément à prendre en considération. Même s’il a tout fait pour retrouver l’Argentin l’été dernier, le prodige de Santos avait décidé de quitter le Barça pour ne plus être dans son ombre dans sa quête du Ballon d’or. Il ne s’agirait pas de lui remettre dans les pattes trois ans plus tard.