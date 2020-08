NBA : quels scénarios pour la fin de saison ?

Le refus de l’équipe des Bucks Milwaukee d’entrer sur le terrain pour disputer le Game 5 de leur série de playoffs face au Magic d’Orlando a contraint la NBA à reporter l’intégralité des matchs qui devaient se jouer la nuit dernière. Que va-t-il se passer désormais ?

C’est la question que tout le monde se pose. A commencer par les joueurs eux-mêmes. Si la décision des Bucks de ne pas se présenter sur le terrain en guise de protestation suite à l’incident qui s’est produit dans la ville de Kenosha, dans l’état du Wisconsin (à quelques kilomètres de Milwaukee), impliquant Jacob Blake et les forces de l’ordre, a reçu le soutien unanime des dirigeants du club, de la NBA, du syndicat des joueurs et de la plupart d’entre eux, la situation en coulisses reste, à l’heure actuelle, plutôt indécise.

Quelques heures après la décision des Bucks de boycotter la rencontre, et la lecture d’un communiqué pour expliquer leur décision, l’ensemble des joueurs et des coachs présents dans la «Bulle» se sont réunis pour parler de la suite à donner à cette action. Et si la saison devait se poursuivre ou non. Selon ESPN, des membres de la famille de Jacob Blake ont participé à cette conversation virtuellement.

Si les joueurs soutiennent l'initiative des Bucks, certains auraient toutefois exprimé leur incompréhension vis-à-vis de la manière unilatérale dont l’équipe de Milwaukee a mené son action. Selon le site The Athletic, l’ailier des Bucks, Kyle Korver, se serait même excusé au nom de l’équipe sur ce point. L’ambiance de cette réunion a été décrite comme très «émotionnelle», et aucune action concrète n’a été envisagée à cet instant. Un sentiment d’incertitude dominerait actuellement.

Deux réunions prévues aujourd’hui

Pour le moment, il est impossible de savoir ce qu’il adviendra de la saison NBA qui, après la crise sanitaire et alors que le pays était secoué par les protestations pour la justice sociale portée par le mouvement Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd, avait réussi à créer une «Bulle» dans le parc Disney d’Orlando pour essayer de reprendre la compétition. Tout en permettant aux joueurs d’utiliser cette plate-forme médiatique pour continuer à s’exprimer sur les violences policières, les inégalités raciales aux États-Unis, et la justice sociale par divers moyens. Mais au fil des jours, de nombreux joueurs se seraient sentis «pris au piège», avec le sentiment que le spectacle offert sur le terrain devenait plus une distraction vis-à-vis des problèmes qu’ils souhaitaient pointer du doigt, et un profond sentiment de frustration devant leur incapacité à participer de manière productive aux mouvements de contestation. L’incident de Jacob Blake ayant été l’élément déclencheur de cette colère qui grondait.

Deux réunions déterminantes vont se tenir dans quelques heures. Une regroupant les propriétaires des clubs et la direction de la NBA. Qui vont probablement devoir discuter de l’avenir de la ligue, des différentes décisions à prendre en fonction du choix des joueurs, et des actions à mettre en œuvre face à la situation dénoncée par ces derniers (ils ont déjà lancé la NBA Foundation, en partenariat avec le syndicat des joueurs, pour financer à hauteur de 30 millions de dollars par an la lutte contre les inégalités raciales et la justice sociale).

L’autre avec l’ensemble des athlètes, et le syndicat qui les représente. La décision de poursuivre ou non la saison dans la «Bulle» aura obligatoirement des répercussions financières – potentiellement majeures – pour la ligue et les joueurs, à un moment où la NBA a déjà été durement impactée par l’épidémie de Covid-19. Un point qui a déjà été évoqué la nuit dernière lors de leur première réunion.

Selon plusieurs journalistes américains, plusieurs joueurs ont déjà exprimé leur souhait de mettre un terme à la saison (les Clippers et les Lakers auraient réalisé un sondage anonyme, et les joueurs auraient majoritairement exprimé leur refus de poursuivre). D’autres aimeraient continuer de jouer, notamment après tous les sacrifices faits pour parvenir à relancer la saison. La réunion qui se tiendra aujourd’hui devrait leur permettre de trouver un consensus. Et de prendre une décision collective. D’ici là, la saison NBA reste en suspens.