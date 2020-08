Les incroyables statistiques de LeBron James au premier tour des Playoffs

Un monstre. A 35 ans, LeBron James continue d'impressionner et son premier tour de Playoffs face à Portland ne va pas le démentir.

Le vétéran des Los Angeles Lakers a compilé, lors du cinquième et dernier match de la série, une ligne de stats de rêve (36 points, 10 rebonds, 10 passes). Très bien épaulé par un Anthony Davis des grands jours (43 points, 10 rebonds), cela lui a permis de ne faire qu'une bouchée des Blazers.

Triple-double and a series W for @KingJames ! 36 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/b1kcWEoq2i

Visiblement satisfait Le King s'est offert une petite danse en sortant du terrain, en fredonnant Smooth Operator, le tube des années 1980 signé Sade, au titre évocateur.

Sur les cinq matchs du premier tour, il tourne d'ailleurs en triple double de moyenne, avec 27 points par match, 10,2 rebonds et 10,2 passes décisives à 60% de réussite au tir et 46% à 3 points. L'élite de l'élite, tout simplement.

LeBron James in the 1st Round of the tough tough West:





27.4 PPG



10.2 RPG



10.2 APG



1.2 SPG



60% FG



46% 3PT pic.twitter.com/E15BrNzkQI

— All Iconic Sports (@alliconicsports) August 30, 2020