PSG : Neymar bientôt chez Puma ?

Neymar et Nike ont mis fin samedi à l’un des plus gros contrats de sponsoring de l’équipementier américain et une histoire vieille de 15 ans. Le Brésilien pourrait devenir la nouvelle tête de gondole de Puma.

C’est un petit tremblement de terre qui a eu lieu lorsque les médias brésiliens (UOL en particulier) ont lâché la bombe d’un divorce entre les deux parties. «Ney», qui arborait la virgule depuis ses 13 ans alors qu’il n’était pas encore professionnel, aurait échoué à trouver un accord sur le montant de sa rémunération pour le renouvellement de son contrat.

Agé de 28 ans, l’ancien joueur du FC Barcelone qui fait désormais les beaux jours du PSG, avait signé un contrat qui devait expirer en 2022.

Selon plusieurs sources, Neymar pourrait devenir la nouvelle égérie de la marque allemande Puma.

S’il portera encore les tenues Nike avec le PSG et le Brésil, c’est un énorme coup dur pour la marque américaine qui avait perdu Roger Federer il y a quelques temps déjà.