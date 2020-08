Tour de France 2020 : Julian Alaphilippe remporte la 2e étape et s'empare du maillot jaune

Julian Alaphilippe a décroché, dimanche au sprint, la 2e étape du Tour de France à Nice. Le Français s'empare ainsi du maillot jaune.

Les larmes étaient forcément au rendez-vous pour le cycliste qui avait porté le maillot de leader pendant 14 jours l'an dernier. Au moment de passer la ligne d'arrivée, Julian Alaphilippe a levé les mains vers le ciel pour rendre hommage à son père, décédé fin juin dernier à l'âge de 80 ans.

Le coureur de la formation Deceuninck-Quickstep, qui succède donc au Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur de la première étape la veille, a attaqué à 13km de l’arrivée dans le Col des Quatre Chemins et a battu au sprint le Suisse Marc Hirschi et le Britannique Adam Yates. Rien d’étonnant au final pour celui qui avait coché cette étape.

Victoire de Julian Alaphilippe !! Le Français s'impose au sprint devant Marc Hirschi et Adam Yates à Nice et devient le nouveau maillot jaune du Tour de France #TDF2020





Suivez Vélo Club en direct sur notre site : https://t.co/BeoBllBONh pic.twitter.com/Uqk7YGihpa — France tv sport (@francetvsport) August 30, 2020

«Je n'ai pas gagné une course depuis le début de saison. J'ai continué à travailler dur, je suis resté sérieux malgré des moments durs. Je voulais juste dédier cette victoire à mon papa (décédé fin juillet, ndlr). Ca me tenait à coeur, a confié le Français. J’ai couru comme si c’était une Classique avec un final qui me correspondait bien. Je suis super content. L’optique, c’est de prendre au jour le jour. D’avoir le maillot jaune, c’est une fierté, ça se respecte, on va le défendre avec honneur. L’objectif en arrivant sur le Tour, ce n’était pas le général mais c’est sur que je n’ai pas envie de le rendre tout de suite.»

Après ses 14 jours en jaune en 2019, Julian Alaphilippe retrouve son "bien" en 2020 ! Quel coup de force du Français ! #TDF2020 pic.twitter.com/i1zu6nxZfx — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 30, 2020

Privé de succès depuis le contre-la-montre de Pau dans le Tour 2019, Julian Alaphilippe (28 ans) décroche ainsi sa cinquième victoire d'étape sur le Tour. Il sera donc en jaune lundi pour la 3e étape reliant Nice à Sistéron.