Tyson Fury-Anthony Joshua : un combat en décembre ?

Tyson Fury s’est dit prêt à affronter Anthony Joshua dès le mois de décembre si son troisième combat de boxe contre Deontay Wilder venait à être une nouvelle fois reporté.

Le «Gypsy King», qui possède la ceinture WBC de la catégorie poids lourds depuis le mois de février et sa victoire lors de son deuxième combat contre l’Américain, s’est exprimé samedi en marge de la nouvelle démonstration de la pépite britannique Daniel Dubois contre Ricardo Snijders (15e victoire en autant de combats).

«Si Wilder ne se fait pas, faisons Joshua en décembre, a déclaré sur BT Sport Tyson Fury, qui avait annoncé dernièrement qu’il mettrait au sol son compatriote dès le 1er round. Allons-y, je suis prêt à partir maintenant, je l’aurais combattu dans ce ring ce soir.»

"If Wilder doesn't happen, let's do Joshua in December. Why not?"





"I'm ready to go now. I could fight him in that ring tonight!" @Tyson_Fury tells @anthonyfjoshua to "grow a pair" and make the undisputed fight... pic.twitter.com/oLvjO7eoQb

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 29, 2020