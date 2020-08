OM : André Villas-Boas sur la route du Tour de France

Un spectateur de choix pour le Tour de France. Au lendemain de la victoire de l’OM à Brest (2-3) en clôture de la 2e journée de Ligue 1, André Villas-Boas s’est rendu, ce lundi, sur la route de la Grande Boucle pour assister à la 3e étape entre Nice et Sisteron.

L’entraîneur olympien s’est installé au niveau de Châteauredon, situé à un peu moins de 50 kilomètres de l’arrivée, pour observer le passage de la caravane publicitaire et des coureurs. Le technicien portugais a partagé ce moment sur son compte Instagram.

André Villas-Boas qui attend le passage du peloton tranquille #TDF2020 #TeamOM pic.twitter.com/9IPVGkiViG — Said El Abadi (@SaidElabadi) August 31, 2020

André Villas-Boas et ses joueurs ont profité d’une journée de repos après leur succès décroché en terre brestoise pour leur retour à la compétition plus de six mois après leur dernier match officiel. Ils avaient vu leur premier match de la saison contre Saint-Etienne être reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l’effectif marseillais.

Ils reprendront le chemin de l’entraînement sans Boubacar Kamara, Steve Mandanda, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Marley Aké, retenus avec leur sélection pendant la trêve internationale, pour préparer leur prochaine rencontre contre le PSG programmée le dimanche 13 septembre prochain.