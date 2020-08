OM : Nagatomo, la nouvelle recrue, a joué dans Olive et Tom

L’OM va officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Yuto Nagatomo, un défenseur japonais qui possède une solide expérience et qui a joué avec plusieurs grands joueurs. Et même… Olivier Atton.

A la recherche d’une doublure à Jordan Amavi, pour le soulager mais également pour lui mettre un peu plus la pression, le club phocéen a trouvé son homme avec ce latéral gauche passé par l’Inter Milan et qui évoluait dernièrement à Galatasaray.

Mais Yuto Nagatomo (33 ans), qui arrive libre, a aussi et surtout eu la chance de jouer dans une équipe qui a fait rêver des millions d’enfants dans le monde entier : l’équipe du Japon aux côtés de Olivier Atton.

Véritable patron de l’équipe nationale du Japon (122 matchs), le latéral gauche possède une très grande renommée dans son pays à tel point qu’il a eu l’honneur de se retrouver dans le célèbre animé Captain Tsubasa (Olive et Tom). Nagatomo apparaît dans un épisode où le Japon affronte le Brésil en finale (de la Coupe du monde ?).

Le n°5, qui a posé sa voix pour l’occasion, est d’ailleurs à l’origine du but de la victoire contre la Selecao. Lancé par le gardien (Genzo ?), Nagatomo remonte tout le terrain sur son côté gauche et délivre un centre pour le double retourné d’Olivier Atton et Ben Becker.

Reste désormais à espérer voir la même action avec un double retourné Florian Thauvin-Dimitri Payet ?