PSG : Pourquoi Thiago Silva n’est pas resté

Thiago Silva a tourné la page PSG. Après huit saisons de bons et loyaux services, le défenseur brésilien a quitté le club de la capitale et a rejoint Chelsea, où il s’est engagé une saison, plus une en option. Et Leonardo serait à l’origine de son départ, selon son agent.

En fin de contrat, «O Monstro», âgé de 35 ans, aurait aimé poursuivre l’aventure avec Paris, au moins une saison supplémentaire. Mais le directeur sportif, qui l’avait fait venir de l’AC Milan en 2012 avec Zlatan Ibrahimovic, se serait opposé à une prolongation. «Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le prolonger», a déclaré Paul Tonietto au journal L’Equipe.

Quelques heures après la finale perdue de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0), l’ancien international auriverde aurait pourtant changé d’avis et tenté de retenir Thiago Silva en lui proposant de prolonger d’une année supplémentaire. «Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu’il reste un an de plus. Thiago s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière», a dévoilé l’agent du Brésilien.

Avant de s’emporter contre Leonardo : «Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu’il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?»

Face à ce comportement, Thiago Silva ne se voyait donc pas rester en dépit de la volonté de Thomas Tuchel de le voir prolonger avec le champion de France. «Celui qui ne voulait pas, c’est Leonardo, et c’est lui qui a le pouvoir. C’est pourquoi, même s’il n’avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt, a confié Paul Tonietto. Cela aurait été humiliant (…) Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l’attitude de Leonardo. Très affecté.»