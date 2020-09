Anthony Joshua-Kubrat Pulev : la date officielle du combat enfin connue

Anthony Joshua et Kubrat Pulev vont enfin s’affronter. Le combat entre les deux boxeurs pour la ceinture IBF aura lieu le 12 décembre prochain à l’O2 Arena de Londres.

Prévu initialement le 20 juin dans le stade de Tottenham, le combat entre le champion britannique, détenteur des ceintures WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds et le géant bulgare, son challenger officiel et obligatoire avait été reporté pour cause de pandémie de Covid-19.

«Nous sommes heureux que le combat soit finalement de retour sur les rails et que nous ayons pu nous accorder sur une nouvelle date et un nouveau site, a déclaré le promoteur John Wirt d’Epic Sports à BoxingScene. Il reste encore quelques ajustements à apporter au contrat, mais nous sommes optimistes qu'il devrait être conclu cette semaine.»

Agé de 38 ans, Kubrat Pulev (28 victoires en 29 combats), qui a déjà eu une opportunité mondiale en 2014 mais avait été battu par Wladimir Klitschko (la seule de sa carrière) disputera sa dernière chance de s’offrir une grande ceinture.

De son côté, Anthony Joshua, qui a récupéré ses ceintures mondiales en décembre dernier contre Andy Ruiz Jr après avoir été surpris par ce dernier en juin 2019, devra montrer qu’il a retrouvé son niveau. D’autant qu’ensuite, en cas de victoire, il se verra opposer à Tyson Fury en 2021. A condition que le «Gypsy King» remporte son 3e combat contre Deontay Wilder (prévu surement en décembre également).