Equipe de France : Adrien Rabiot, une chance à saisir

Rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps, Adrien Rabiot, qui avait refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018, se voit offrir une chance inespérée de s’imposer dans le groupe équipe de France.

Si, entre les méformes et les cas de Covid-19, il était fort probable d’avoir des surprises dans la liste de la rentrée du sélectionneur en vue des matchs contre la Suède (samedi 5 septembre) et la Croatie (mardi 8 septembre), voir le nom du joueur de la Juventus de Turin en a surpris plus d’un. Non pas que son talent soit remis en question, mais il possède un lourd passif avec les Bleus.

Agé de 25 ans, Adrien Rabiot, qui ne compte que 6 sélections avec l’équipe de France (la première remonte à novembre 2016, la dernière à mars 2018), est l’homme qui a dit «non» à Didier Deschamps à quelques semaines d’un Mondial 2018 que les Tricolores allaient remporter sur le sol russe. Ce refus d’intégrer la liste des suppléants avait pris de grosses proportions puisque l’ancien joueur du PSG avait adressé un courriel au sélectionneur en expliquant qu’il n’y avait aucune logique sportive.

Et si le patron des Bleus n’avait pas du tout apprécié et avait indiqué qu’il s’agissait d’une «grosse erreur, c’est surtout gênant et embêtant pour lui», il a donc finalement passé l’éponge. «Je considère que c’était une erreur de sa part, je pense que lui aussi, a expliqué Deschamps jeudi. Mais il n’y a pas eu de propos durs ou d’agressivité. (…) Je ne suis pas quelqu’un qui aime prendre des positions radicales. Depuis cette période-là, il restait malgré tout sélectionnable.»

Le «Duc» enfin installé au château ?



Une bonne nouvelle donc pour Rabiot qui n’a désormais plus de temps à perdre. Le coéquipier de Cristiano Ronaldo semble être un nouvel homme. Sa saison en Italie dans une grande institution comme la Juventus Turin l’a sûrement aidé à grandir mentalement. Les histoires d’égo et de salaires, menées souvent par sa mère Véronique, qui gère sa carrière, semblent terminées.

Tant mieux car sur le plan sportif, le milieu de terrain a une belle carte à jouer. Blaise Matuidi, qu’il a déjà remplacé à la Juve, est parti à l’Inter Miami et ne devrait plus revenir en Bleus, Paul Pogba, positif au Covid-19, est absent, Adrien Rabiot peut décemment s’installer dans le groupe de l’équipe de France si ses prestations sont à la hauteur.

En Italie, après quelques mois compliqués, il a réussi à s’imposer dans l’équipe de Maurizio Sarri - limogé et remplacé cet été par Andrea Pirlo -. Désormais, le «Duc» espère bien s’imposer en Bleus pour se faire une place au château de Clairefontaine.