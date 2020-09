OL : Memphis Depay n'a «jamais dit qu'il voulait partir»

Annoncé sur le départ, Memphis Depay, actuellement avec la sélection néerlandaise pour disputer la Ligue des nations, a souhaité mettre au clair sa situation avec l’OL.

Depuis vendredi dernier et la victoire de Lyon sur Dijon (4-1) avec à la clé un triplé du capitaine des Gones, les rumeurs vont bon train sur un départ dans les prochaines semaines (Barça, PSG ?) de l’ancien joueur de Manchester United et du PSV Eindhoven. La faute à une phrase sortie en conférence d’après-match. «Il n’y a pas la Ligue des Champions à Lyon cette saison», avait regretté Memphis Depay (26 ans).

Mais celui qui est de retour chez les «Oranje» après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et qui est sous contrat jusqu’en fin de saison a réfuté son envie de départ.

«Je n’ai jamais dit que je voulais partir, a-t-il confié à la chaîne NOS. Quand je dis quelque chose, c’est souvent déformé. J’ai encore un contrat d’un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l’avons montré. Je me sens bien dans ma peau et aussi dans mes objectifs. J’ai toujours exprimé cela aussi.»

Une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui viennent d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions (battus par le Bayern Munich, futur vainqueur) ?