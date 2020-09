Top 14 : Stade Français-UBB reporté, le début de saison menacé par le coronavirus

Après la Ligue 1, le coronavirus perturbe le début de la saison de Top 14. Le match d’ouverture entre le Stade Français et l’Union Bordeaux-Bègles, prévu vendredi, a été reporté, ce mardi, en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l’effectif parisien, alors que les matchs entre Lyon et le Racing 92, mais aussi Clermont et Toulouse sont menacés.

Fortement décimé, le club de la capitale, qui a connu une préparation perturbée, est dans l’incapacité d’aligner le nombre requis de joueurs de première ligne. Selon le règlement, six premières lignes doivent être inscrits sur les 23 de la feuille de match. Face à cette situation, la LNR n’a pas eu d’autre choix que d’accepter la demande du Stade Français de reporter la rencontre.

«C’est une décision parfaitement raisonnable, compte tenu de l’état de santé de beaucoup de nos joueurs a confié Thomas Lombard, le directeur général du Stade français, sur le site du club. Le club a été durement impacté par le Covid-19».

Dans le courant du mois d’août, au sortir d’un stage à Nice, près d’une trentaine de cas ont été détectés, dont certaines souffraient de «lésions pulmonaires», provoquant la mise en quarantaine d’une partie de l’équipe.

La LNR a toutefois indiqué avoir saisi sa commission de discipline «afin de déterminer la responsabilité du Stade Français Paris dans cette situation au titre de sa gestion de l’intersaison» et d’en tirer «les conséquences qu’elle jugera appropriées.»

En attendant de trouver une date pour la tenue de la rencontre, c’est le match opposant Montpellier à Pau qui ouvrira finalement le bal. Si le coronavirus ne vient pas jouer les trouble-fêtes d’ici là…