US Open : Benoit Paire tacle l’organisation, qui lui répond

Benoit Paire n’a pas pu défendre ses chances à l’US Open. Testé positif au coronavirus quelques heures avant le début du Grand Chelem, il a été exclu du tableau principal par les organisateurs, sévèrement taclés par le Français.

Placé à l’isolement dans sa chambre, le n°23 mondial a, dans un premier temps, donné des nouvelles de sa santé sur son compte Instagram. «Je vais bien pour l’instant je n’ai pas de symptôme...», a-t-il indiqué. Avant de dénoncer la «bulle» mise en place pour assurer la bonne tenue du tournoi. «J’hésite à raconter ce qu’il se passe réellement dans cette FAKE BUBBLE», a lâché l’Avignonnais.

La réponse de la Fédération américaine de tennis (USTA), organisatrice du tournoi, ne s’est pas fait attendre. «Il a été clairement indiqué que le joueur ayant contracté le virus ne respectait pas les protocoles de santé approuvés par l’Etat de New York», a-t-elle répliqué. Il lui serait reproché un certain laxisme sur le port du masque, obligatoire sur le site, hormis pour manger, s’entraîner et jouer.

Mais Benoit Paire n’est pas le seul joueur à avoir critiqué cette fameuse bulle. Elle a également été pointée du doigt par l’Américain Noah Rubin ou encore son compatriote Adrian Mannarino. Ce dernier, qui a été au contact de Paire à plusieurs reprises avant le début du tournoi, a mis en exergue certaines incohérences. «Nous ne sommes pas dans une bulle ici à l’US Open, nous sommes dans un environnement sécurisé, ce qui n’est pas la même chose. Il y a des gens qui travaillent sur le tournoi, mais qui rentrent chez eux le soir…», a déclaré le Français.

En conséquence du test positif de Paire, lui et d’autres joueurs ont failli ne pas pouvoir participer à cet US Open avant d’être finalement «autorisés à participer» après enquête. C’est le cas de Kristina Mladenovic. «Nous avons eu de mauvaises nouvelles il y a deux jours et depuis je vivais un cauchemar. Je n’étais pas sûre de pouvoir jouer. J’étais comme dans une bulle dans la bulle, alors je suis très reconnaissante d’avoir pu être sur le court», a confié la Française qui a éliminé l’Américaine Hailey Baptiste (7-5, 6-2).

Mais tous ont dû signer un protocole sanitaire encore plus contraignant et doivent subir des tests quotidiens. Un service spécial de transports a également été mis en œuvre pour les joueurs concernés. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes…