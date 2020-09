«Difficile» pour Lionel Messi de rester au Barça, selon son père

Le feuilleton Lionel Messi a pris une nouvelle tournure, ce mercredi, avec l’arrivée de son père à Barcelone pour rencontrer le président du Barça Josep Bartomeu. Et il s’est montré pessimiste quant à l’avenir de son fils en Catalogne.

Peu bavard à la sortie de son avion en provenance d’Argentine, Jorge Messi a été un peu plus loquace quelques heures plus tard, sans trop s’empêcher non plus. Interrogé par la chaine Deposter Cuatro sur la situation du sextuple Ballon d’or, il a fourni des réponses courtes mais lourdes de sens.

S’il a dans un premier temps affirmé qu’il ne savait pas si le joueur argentin allait rester à Barcelone, il a indiqué qu’il était «difficile» pour son fils de rester avant de répéter à deux reprises «difficile» en répondant à une question sur son avenir chez les Blaugrana.

Concernant l’intérêt de Manchester City, qui aurait la préférence de Lionel Messi en raison notamment de la présence de Pep Guardiola, le papa a préféré botter en touche. «Je ne sais pas, il n’y a rien», a-t-il assuré, affirmant qu’il n’avait pas eu de contacts avec l’entraîneur espagnol. «Je n’ai pas parlé à Pep», a-t-il lâché. Et d’ajouter : «Je n’ai parlé avec personne.» La suite du feuilleton de l’été au prochain épisode.