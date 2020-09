Tour de France 2020 : Van Aert s'offre la 5e étape, Alaphilippe perd son maillot jaune

Au terme d'une 5e étape du Tour de France remportée mercredi par Wout Van Aert, Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune.

La nouvelle victoire de la formation Jumbo-Visma, au lendemain du succès de Primoz Roglic, par le Belge est rapidement passée au second plan. Quelques minutes après le succès du vainqueur des Strade Bianche, de Milan Sanremo, d'une étape sur le Dauphine et champion de Belgique du contre-la-montre, le coup de tonnerre est tombé : le Français n'est plus leader de la Grande Boucle.

Leader depuis dimanche, le Français a été pénalisé de 20 secondes pour s'être ravitaillé (il a pris un bidon d'eau) dans les 20 derniers kilomètres. Et cela est interdit. «Apparemment j’ai eu un ravitaillement dans une zone non autorisée, Adam Yates est le maillot jaune. C’est comme ça. C’est la décision du jury, je ne peux rien y faire, a confié le cycliste de la formation Deceuninck Quick Step. On devait rester concentrer pour garder le maillot. (…) Demain je vais me relever.»

Alaphilippe aura en effet l'occasion de se rattraper dès jeudi lors d'une 6e étape qui s'annonce incroyable entre Le Teil et le Mont Aigoual. Le peloton qui s'est plutôt «baladé» lors des 183 km lors de cette étape de transition aura très fort à fort

Les favoris devraient s’expliquer dans l’inédit col de la Lusette dans une ascension de première catégorie où se présentera une pente moyenne de 7,3% sur 11,7km. Et surtout l'arrivée inédite sur le Mont Aigoual.

Plus d'informations à venir.