Vendée Globe : qui sont les skippers au départ des Sables d'Olonne ?

Après la qualification de Sébastien Simon (Arkea-Paprec), on connaît les noms des 33 skippers qui devraient prendre part le 8 novembre au départ du Vendée Globe, la reine des courses au large. Parmi les prétendants à la succession d'Armel Le Cléac'h absent cette année, on retrouve Jérémie Beyou (Charal), Charlie Dalin (Apivia), Thomas Ruyant (LinkedOut) et bien sûr le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss).

Les favoris du Vendée Globe

Alex Thomson (Britannique, HUGO BOSS). Pour sa 5e participation, Thomson, sur son bateau du futur, est prêt à réaliser les manoeuvres les plus audacieuses pour devenir le premier étranger à remporter le Vendée Globe. Sa classe peut lui permettre d'espérer.

Jérémie Beyou (Français, CHARAL). Bien entouré, il a mis à l'eau son bateau il y a deux ans et le connaît sur le bout des doigts. Malheureux lors de la Transat Jacques-Vabre, Beyou a mis les points sur les i en enlevant la Vendée Arctique Race en solitaire. Solide candidat au titre.

Charlie Dalin (Français, APIVIA). Lauréat de la dernière Transat Jacques-Vabre. Pour sa première participation au Vendée Globe, Dalin veut frapper fort. A bénéficié des conseils de François Gabart pour la création de son IMOCA. Attention à lui !

Thomas Ruyant (Français, LINKEDOUT). Lui aussi est à la tête d'un bateau dernière génération équipé de foils ultra compétitifs. Le talentueux Nordiste dispose d'un solide palmarès, auquel il manque simplement un Vendée Globe. Cette 9e édition pourrait être la sienne.

Les outsiders

Armel Tripon (Français, L'OCCITANE EN PROVENCE). Il doit encore valider sa qualification. Vainqueur de la Route du Rhum en Multi50 (2018), le Nantais, qui ne fait rien comme les autres, veut et peut surprendre sur ce tour du monde à la voile. Il pourrait accrocher une place sur le podium en cas de défaillances des favoris.

Nicolas Troussel (Français, CORUM L'EPARGNE). S'il fallait distinguer un skipper maître en coups tactiques, alors ce serait lui. Compétiteur redoutable. La fiabilité de son bateau reste cependant un gros point d'interrogation.

Les candidats au podium

Sébastien Simon (Français, ARKEA PAPREC). L'invité de dernière minute. Son succès lors de la Solitaire Urgo Le Figaro (2018) l'a fait changer de dimension. Le hic ? Sa nouvelle monture et ses trois foils cassés depuis sa mise à l'eau...

Kevin Escoffier (Français, PRB). Pas de nouveau bateau pour lui mais une version antérieure équipée d'une paire de foils. Issu d'une famille de navigateurs, Kevin Escoffier possède toutes les qualités pour venir jouer les trouble-fêtes sur le podium en cas de contre-performances des cadors.

Samantha Davies (Britannique, INITIATIVES-COEUR) : Comment ne pas citer son nom ? Son IMOCA date de 2010 mais cela n'empêche pas «Sam» d'ambitionner de devenir la première femme depuis Ellen MacArthur (2001) à intégrer le top 3 de la course. Son compagnon Romain Attanasio sera lui aussi au départ, une première.

ET AUSSI

Fabrice Amedeo (Français, Newrest - Art&Fenêtres), Romain Attanasio (Français, Pure - Best Western), Alexia Barrier (Française, 4myplanet), Yannick Bestaven (Français, Maître Coq), Arnaud Boissières (Français, La Mie Câline - Artisans Artipôle), Louis Burton (Français, Bureau Vallée 2), Didac Costa (Espagnol, One Planet One Ocean), Manuel Cousin (Français, Groupe Sétin), Clarisse Cremer (Française, Banque Populaire), Sébastein Destremau (Français, Merci), Benjamin Dutreux (Français, Water Family), Clément Giraud (Français, Vers Un Monde Sans Sida), Pip Hare (Anglaise, Medallia), Boris Herrmann (Allemand, Seaexplorer - Yacht Club De Monaco), Ari Huusela (Finlandais, Stark), Isabelle Joschke (Franco-allemande, MACSF), Jean Le Cam (Français, Yes We Cam!), Stéphane Le Diraison (Français, Time For Oceans), Miranda Merron (Britannique, Campagne de France), Erik Nigon (Français, Vers Un Monde Sans Sida), Giancarlo Pedote (Italien, Prysmian Group), Alain Roura (Suisse, La Fabrique), Damien Seguin (Français, Groupe Apicil), Kojiro Shiraishi (Japonais, DMG Mori), Maxime Sorel (Français, V and B-Mayenne).