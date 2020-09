Ligue 2 : Troyes racheté par les propriétaires de Manchester City

Le City Football Group (CFG), société-mère du club anglais Manchester City, a officiellement racheté jeudi celui de Troyes, évoluant en Ligue 2.

L'Estac de Troyes devient ainsi le 10e club satellite du club anglais. Il s’agit d’une stratégie visant à renforcer l’influence des Citizens, champion d’Angleterre l’année dernière, au niveau mondial.

«Je suis heureux que nous ayons pu parvenir à un accord avec le City Football Group et ses représentants, dans des conditions qui permettront au club d’assurer une certaine continuité avec les valeurs qui ont fait la force de l’ESTAC sur les dernières années, et notamment la volonté de travailler avec le tissu économique local, s’est félicité Daniel Masoni, qui quitte le club après 11 années de présidence. Je remercie également les actionnaires minoritaires qui ont majoritairement œuvré pour faciliter l’aboutissement de ce dossier. Qu’une telle organisation s’intéresse à l’ESTAC est une fierté, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, pour l’ensemble des collaborateurs qui m’accompagnent depuis de nombreuses années.»

D'après le Financial Times d'il y a quelques semaines, les dirigeants du CFG avaient également discuté avec une autre équipe française de deuxième division, Nancy. Le journal britannique évoque un prix d’achat «autour de millions à un chiffre», soit entre 1 et 9 millions d’euros.

City Football Group has today announced that Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), in France’s Ligue 2, has become its tenth club, following DNCG review of the acquisition.



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) September 3, 2020

Créé en 2013, le CFG détient déjà des clubs comme New York City FC ou le Sydney FC. Le but, en plus d’étendre sa présence sur l’ensemble du globe, est aussi de pouvoir profiter des jeunes joueurs talentueux qui auront été repérés et recrutés par ces «satellites». Il s’agirait alors de les faire jouer, les revendre, ou pourquoi pas, intégrer les effectifs des équipes partenaires plus prestigieuses, voir même celui de Manchester City.

Propriété du milliardaire Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille dirigeante d’Abou Dabi, Manchester City chercherait également à s’implanter via le CFG en Italie, en Espagne, en Belgique, mais aussi en Afrique et en Asie.