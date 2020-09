Manchester United : van de Beek a pris le n°34 pour Nouri

Nouvelle recrue phare de Manchester United, Donny van de Beek, milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam a choisi un numéro original et symbolique, le 34. Voici pourquoi.

Après Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Frenckie De jong (FC Barcelone) ou encore Hakim Ziyech (Chelsea), c’est un autre joyau du club néerlandais qui a rejoint un grand club. L’international «Oranje» a signé pour 45 millions d’euros avec les Red Devils. Agé de 23 ans, il s’est engagé cinq ans plus une année en option et a choisi de porter le numéro 34.

Mercredi, au moment de son officialisation, Donny van de Beek a d’ailleurs expliqué ce choix. «C’est une chose spéciale pour moi parce que mon ami Abdelhak Nouri, peut-être que vous connaissez son histoire, a eu une crise cardiaque, a-t-il raconté. C’est un très bon ami à moi et je suis vraiment proche de sa famille. Son frère est l’un de mes meilleurs amis, nous parlons souvent ensemble. J’ai donc décidé de prendre son ancien numéro.»

Celui qui est surnommé «Appie» avait été victime d’un malaise cardiaque en plein match de pré-saison le 8 juillet 2017 contre le Werder Brême. Placé dans un coma artificiel, la jeune pépite de l’Ajax a subi des lésions cérébrales importantes. Aujourd’hui, à 20 ans, il est alité et ne peut s’exprimer qu’en bougeant les sourcils. Ses anciens coéquipiers et le club d’Amsterdam ne manquent jamais une occasion de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux avec le hashtag #StayStrongAppie ou encore lors du 34e titre de champion des Pays-Bas l’an dernier, où son portrait avait été brandi et un logo à son effigie placé sur le maillot.

Le geste de Donny van de Beek a été salué par tous et par la famille du jeune joueur. «Donny van de Beek m’a appelé pour me demander s’il pouvait porter le n°34 à Manchester United, a confié le père de Nouri à NOS. Il a une relation très spéciale avec Abdelhak. Quand il entend sa voix, ses yeux s’écarquillent. Nous étions tous émus. C’est un geste spécial pour nous.»