PSG : les matchs contre Lens et Marseille reportés ?

Le coronavirus a frappé de plein fouet le PSG. Le club de la capitale a confirmé mercredi et jeudi la présence de 6 cas positifs au sein de son effectif sans dévoiler leur identité. Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar serait dans le lot. Et ces contaminations pourraient entraîner les reports des rencontres à Lens (10 septembre) et contre Marseille (13 septembre).

La tenue de ces matchs est remise en cause. Le protocole médical actuel de la Ligue de football prévoit qu’une rencontre peut être reportée si un club dénombre plus de trois cas de contamination au Covid-19 au sein de son effectif ou de son encadrement «sur huit jours glissant». Comme ce fut le cas pour l’OM, qui a vu son premier match face à Saint-Etienne, prévu le 21 août, être décalé au 17 septembre.

Le déplacement à Lens, déjà repoussé une première fois pour permettre aux hommes de Thomas Tuchel de profiter de quelques jours de repos après leur parcours en Ligue des champions, et la venue des Olympiens au Parc des Princes pour le Classique ne semblent plus tenir qu’à un fil, qui pourrait rapidement céder.

Et si les reports venaient à se confirmer, le LFP serait confronté un casse-tête pour trouver de nouvelles dates à ces matchs dans un calendrier déjà très chargé. Dans le cas où ils seraient maintenus, Paris devra faire sans ses joueurs touchés, contraints de rester 14 jours à l’isolement avant de pouvoir effectuer leur retour.