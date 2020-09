Tour de France 2020 : Julian Alaphilippe aurait perdu son maillot jaune à cause de son cousin

Julian Alaphilippe ne porte plus le maillot jaune du Tour de France. En tête du classement général depuis sa victoire dimanche, le Français a perdu sa tunique de leader après avoir écopé d’une pénalité infligée par le jury des commissaires pour un ravitaillement interdit.

Une erreur grotesque. A 17 kilomètres de l’arrivée de la 5e étape, mercredi, entre Gap et Privas, le coureur tricolore a récupéré un bidon tendu par un membre de son équipe. Sans en avoir le droit. Le règlement du Tour interdit en effet aux participants d’être ravitaillés à moins de 20 kilomètres de l’arrivée : «Les règles de ces ravitaillements sont les suivantes : d’une manière générale, le ravitaillement permanent est autorisé à partir du panneau situé près du 30e kilomètre et jusqu’au panneau annonçant la fin du ravitaillement à 20 kilomètres de l’arrivée».

Si l’équipe Deceuninck n’a pas souhaité s’étendre, Franck Alaphilippe, qui n’est autre que le cousin et l’entraîneur de Julian, serait le responsable de cette bévue, qui lui a coûté le maillot jaune. Car quelques minutes après l’arrivée, alors qu'il s'apprêtait à monter sur le podium pour la cérémonie, le héros de la dernière Grande Boucle a reçu une pénalité de 20 secondes, le rétrogradant à la 16e place au classement général. «Une décision que je dois accepter, a-t-il écrit sur son compte Twitter. La tunique dorée change d’épaules et c’est comme ça.»

Son malheur a fait le bonheur d’Adam Yates, même si le Britannique aurait préféré le récupérer d’une autre manière. «Personne ne veut prendre le maillot jaune comme ça, mais plutôt en gagnant ou en prenant du temps», a-t-il confié. Mais il va tout faire pour le défendre dès ce jeudi, alors que l’arrivée sera jugée au Mont Aigoual. «Je veux être impliqué, être agressif et essayer de gagner», a-t-il insisté.

De son côté, Julian Alaphilippe a promis de repartir en quête du maillot jaune, qu’il a porté pendant 14 jours l’année dernière. «Demain (ce jeudi, ndlr) je vais me relever et on n’en parle plus », avait-il lâché à l’annonce de sa sanction. De quoi promettre une belle bataille.