Vendée Globe : qu'est ce que le Pot au Noir ?

Passage clé du Vendée Globe, le Pot au Noir est l'un des endroits du parcours les plus redoutés par les navigateurs (au même titre que l'océan Indien ou le passage du Cap Horn), où peut se jouer la course.

Après une dizaine de jours en mer à batailler dans le golfe de Gascogne d'abord, puis en fin de course lors de la remontée vers le nord, les skippers font face avec anxiété à cette zone permettant de basculer des alizés de l'hémisphère nord à ceux de l'hémisphère sud. Située au nord de l'équateur entre l’Afrique centrale et l’Amérique du Sud, on l'appelle aussi «zone de convergence intertropicale».

Un passage très difficile car les conditions météorologiques y sont imprévisibles et rapidement changeantes. Ici, se forment de gros nuages noirs et le vent peut y être très violent et garni de fortes pluies ou, bien au contraire, inexistant. Une véritable loterie pour les concurrents qui, c'est une certitude, ne seront pas tous logés à la même enseigne.