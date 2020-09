Vidéo : Memphis Depay dévoile son nouveau clip

Memphis Depay, dont l’avenir à l’OL est encore incertain, a dévoilé mercredi son nouveau clip de rap.

Nommé «2 Corinthians 5:7», ce nouveau son est le 2e titre du capitaine lyonnais qui avait sorti «No Love» il y a deux ans. A l’époque, ce titre avait tout de même été vu plus de 13 millions de fois sur Youtube. Ce nouveau single, qui fait référence au verset de la Bible, aura-t-il le même rendement ?

En tout cas, son clip peut faire rougir plus d’un rappeur. La vidéo commence avec plusieurs personnes faisant la célébration de Memphis Depay lorsqu’il inscrit un but (les deux index dans les oreilles) et le Néerlandais debout regardant au sol.

«La vidéo reste fidèle à l’idéologie de Memphis, qui croit que pour que le monde change, nous devons être le changement, et cela ne peut se faire qu’en nous élevant les uns les autres», est-il écrit en description du clip.

Petit clin d’œil du joueur, qui ne sait pas s’il sera encore lyonnais dans les prochaines semaines, avec une petite phrase en français «Je suis le seul lion, t’as capté ça ?»

