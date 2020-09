Lionel Messi annonce qu'il reste finalement à Barcelone

Coup de théâtre ! Après avoir signifié il y a plusieurs jours son intention de quitter son club de toujours, Lionel Messi a finalement annoncé vendredi qu'il restait à Barcelone cette saison.

"Je n'irais jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé, c'est le club de ma vie. (...) Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer parce que j'ai voulu m'en aller", a assuré Lionel Messi dans un long entretien à Goal.com diffusé vendredi après-midi.







