Tour de France 2020 : Thibaut Pinot dit adieu au maillot jaune

Le coureur français, qui comptait parmi les favoris pour la victoire finale, ne remportera pas le Tour de France 2020.

Une semaine après sa chute dans la première étape de cette édition exceptionnellement décalée à cause du coronavirus, Thibaut Pinot a été distancé lors de la 8e étape, qui ralliait ce samedi Cazères-sur-Garonne à Loudenvielle. Le Français n’a pas pu suivre le rythme des favoris dans l’ascension du port de Balès, à un peu plus de 40 kilomètres de l’arrivée. Pourtant, aucune attaque ni accélération notoire n’a eu lieu devant lui.

Journée noire pour son équipe

Bien qu’épaulé par ses coéquipiers pour tenter de rattraper le groupe des favoris, Pinot n’avait plus la force, la faute à une douleur persistante dans le bas du dos. L'écart n'a cessé de grimper, avec un retard de 25 minutes à la fin de l'étape. Un véritable chemin de croix. Impossible de rattraper un tel écart d'ici l'arrivée à Paris. La question est maintenant de savoir s'il sera en mesure de tenir jusqu'au bout de ce Tour de France, pour peut-être accrocher une nouvelle étape à son palmarès, ou s'il abandonnera, comme l'année dernière.

A chaud, Thibaut Pinot a déclaré souhaiter continuer et a donné quelques explications sur cette énorme contre-performance : «J'ai tellement mal au dos, j'avais plus de force, impossible de pédaler. [...] Je veux juste m'excuser auprès de mes coéquipiers, de ceux qui me supportent, ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde. Aujourd'hui c'est peut-être un tournant dans ma carrière. J'ai toujours dit que le vélo c'était se battre et prendre du plaisir mais là c'est trop d'échecs. Je vais croiser les doigts pour qu'on gagne une étape.»

Une journée noire pour son équipe Groupama-FDJ, avec l’abandon de leur capitaine et doyen William Bonnet. Un autre français a du quitter la course, il s’agit de Lilian Calmejane, le coureur de l’équipe Total Direct Energie. Celui-ci donnait des signes de faiblesse depuis plusieurs étapes.

Mais si côté tricolore, on a assisté au pire ce samedi, le meilleur est aussi arrivé. Car c'est bien le Français Nans Peters qui a remporté la 8e étape, la première dans les Pyrénées.