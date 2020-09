Départ du Vendée Globe : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est la grand-messe du monde de la voile, le type de course au large que chaque marin rêve d'accrocher à son palmarès. Le départ du Vendée Globe, tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, sera donné le dimanche 8 novembre à 13h02 depuis les Sables d'Olonne, et diffusé en direct sur France 3.

Sur leur IMOCA, les skippers s'élanceront pour au moins deux mois et demi passés en pleine mer. Au total, un peu plus de 21.000 miles sont à parcourir. La troupe emmenée par le quatuor de favoris composé de Beyou-Thomson-Dalin-Ruyant entame la course par un gros morceau avec d'abord le Golfe de Gascogne au programme puis le très versatile Pot au Noir.

Il conviendra ensuite de contourner intelligemment l'anticyclone de Saint-Hélène, avant de s'attaquer à l'océan Indien (40emes rugissants et 50emes hurlants), au Pacifique, au terrible Cap Horn, puis d'entamer la remontée vers l'Atlantique. Vaste programme !

Cette 9e édition marque un véritable tournant avec la présence sur certains bateaux dernier cri de foils hyper développés. Ces appendices placés de chaque côté des IMOCA les plus puissants offrent un important gain de vitesse (on parle de moyenne pouvant aller à plus de 55 km/h pendant plusieurs heure) et la possibilité de «voler» au-dessus de l'eau. De quoi rendre bientôt caduc le record de l'épreuve établi en 2016 par Armel Le Cléac'h (74 jours 3h 35 minutes et 46 secondes).