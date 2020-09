Hamilton, Verstappen, Ricciardo… Les pilotes de F1 félicitent Pierre Gasly

Vainqueur de son tout premier Grand Prix de Formule 1, dimanche à Monza, le Français Pierre Gasly a reçu les félicitations de plusieurs pilotes du paddock.

Lewis Hamilton (Mercedes) : «J’adresse d'énormes félicitations à Pierre. Je l’apprécie beaucoup. Je crois qu'il a été rétrogradé de manière pas vraiment correcte l'année dernière (de chez Red Bull à Toro Rosso). Il est passé dans l'écurie B, et il a battu l'écurie A aujourd'hui. Il mérite vraiment cette victoire, et il mérite une place dans un top team.»

I really want to acknowledge @PierreGASLY for his amazing win. It is so well deserved. For me, whilst I never like to lose I am grateful for the challenge. All we can do is continue to fight and never give up. To my guys, thank you all for continuing to push. pic.twitter.com/XEvSNOS1rd — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 6, 2020

Romain Grosjean (Haas-Ferrari) : «Ça faisait 24 ans qu'on attendait un pilote français. Je suis heureux pour Pierre, c'est un mec super, il a traversé une année pas simple l'an dernier, c'est fantastique, c'est génial. Quoi d'autre ? Vive la France ! Ma course ? Y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, c'est Pierre, Pierre, Pierre, il le mérite tellement !»

Max Verstappen (RedBull) : «Tout d’abord bravo à la France, c’est une grande journée pour la France et je suis très heureux de voir ça. C’est super pour Pierre, c’est un gars génial, ça a a été difficile pour lui l’an dernier et il avait montré à quel point il était fort en revenant chez Toro Rosso. Il fait du très bon travail et c’est incroyable de le voir gagner cette course.»

Daniel Ricciardo sur Pierre Gasly au micro de Canal : « Peu importe les circonstances, il a gagné ! Je lui envoie mes félicitations. » #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/4Rrcrjkljo — Au Rupteur (@AuRupteur) September 6, 2020

Carlos Sainz Jr (McLaren) : «Nous ne pouvions pas nous imaginer de nous battre pour la première place (il a terminé 2e, NDLR). Je pense que lors d’une course normale, j’aurais pu finir deuxième derrière Lewis. Je suis très heureux de la deuxième position, félicitations à Pierre.»

Lance Stroll (Racing Point) : «Je suis heureux de prendre la troisième place, ça fait du bien de revenir sur le podium. Je suis tellement content pour Pierre, il l’a mérité.»

Alain Prost : «C'est une des premières fois que j'étais vraiment très heureux d'aller voir le podium. La Marseillaise était très émouvante, surtout quand on connaît le parcours de Pierre. Il mérite ce succès. Il a vécu une période très compliquée, il s'est reconstruit. Il a même progressé dans sa manière d'être. Il est en confiance dans son équipe (Alpha Tauri). Même s'il y a eu des circonstances particulières aujourd'hui, il a été solide, comme il l'avait été au Brésil (2e place en 2019). Il est sur une bonne dynamique, je suis très heureux pour lui. Il faudra encore passer des étapes, mais c'est super.»

Olivier Panis : «Si je voulais un pilote français qui me détrône, c'est bien lui, un grand bravo à Pierre, c'est un mec fabuleux, un grand professionnel, j'espère qu'il pourra aller dans une grande équipe et continuer sur cette lancée (...) Ce succès, il ne le doit à personne, il l'a construit avec son équipe. C'est un beau pied de nez à Helmut Marko (patron de la filière pilotes Red Bull, NDLR), il aurait dû le garder. Pierre, c'est un très très bon, c'est un truc magique qu'il est en train de vivre, il faut qu'il en profite pleinement, dans la course auto, on a plus de mauvais moments que de bons moments.»

Jean Alesi : «Je n'arrive pas à retenir mon émotion. Quel Grand Prix ! Il nous a fait plaisir, c'était magnifique de voir ces derniers tours. (…) C’est magnifique. Il conduit une Alpha Tauri, il ne gagne pas avec une voiture compétitive, c'est exceptionnel, c'est un vrai exploit. En plus, Monza, c'est le circuit le plus difficile, on est toujours à très haute vitesse. L'erreur ne pardonne pas, on peut rapidement endommager les pneus, on peut faire des erreurs d'appréciation au freinage, en bout de ligne droite. Ça va le propulser, j'espère, pour conduire une voiture qui lui donnera toutes les possibilités techniques de gagner. Red Bull l'a déclassé dans l'équipe B l'an dernier et de gagner un Grand Prix, c'est une revanche d'orgueil et ça me fait plaisir.