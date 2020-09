PSG : Kylian Mbappé réclame des recrues

Deux semaines après la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (1-0), Kylian Mbappé est sorti de son silence. Et l’attaquant du PSG a fait passer un message très clair à ses dirigeants pour le mercato.

Actuellement en équipe de France, le champion du monde tricolore, unique buteur des Bleus lors de la victoire en Suède (0-1), n’oublie pas son club. Alors que la formation parisienne doit disputer son premier match, jeudi, à Lens, l’ancien monégasque a réclamé du renfort pour la saison à venir et être à nouveau performant sur la scène européenne.

«Il faut faire un bon recrutement, ça va être important. Il faut acheter des joueurs, c’est sûr, a déclaré Mbappé, ce dimanche, dans une interview diffusée dans Téléfoot. On verra comment ça va se passer. Des gens font leur travail, j’espère que l’on aura de bonnes recrues.»

D’autant que la formation parisienne a plusieurs postes à combler que ce soit en défense centrale, avec le départ libre de Thiago Silva du côté de Chelsea, sur le côté droit, pour remplacer Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund, et en attaque, pour compenser le départ d’Edinson Cavani.

Pour l’heure, seules les options d’achat de l’attaquant Mauro Icardi et du gardien Sergio Rico ont été levées par le champion de France.

Le prodige de Bondy attend d’autres arrivées pour soulever la Ligue des champions, même si le PSG est parvenu à enfin briser le plafond de verre sur lequel il butait depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club.

«Il y avait un blocage avec ces neuf ans sans avoir passé les quarts de finale, même si on ne voulait pas trop le laisser paraître. On a brisé ça», a souligné Mbappé, qui croit aux chances parisiennes dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe malgré l'échec face aux Bavarois. «Bien sûr que je suis optimiste. Si on n'y croit pas, personne ne va y croire pour nous», a-t-il lâché.

Cela passe par un mercato réussi. Et le club de la capitale a jusqu’au 5 octobre, date de la fin du marché des transferts, pour bâtir une équipe capable de monter sur le toit de l’Europe.