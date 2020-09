Tyson Fury pense que Tony Yoka «pourrait faire parler de lui à l’avenir»

Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds de boxe, a donné son avis sur le Français Tony Yoka et lui a même donné quelques conseils.

Invité par le journaliste américain Max Kellerman sur Instagram à parler de la nouvelle vague de champions chez les lourds, le boxeur britannique s’est exprimé sur le champion olympique 2016 qu’il avait mis sur la liste des combattants qu’il aimerait affronter dans les années à venir. Il a d’abord comparé le Français à l’Anglais Joe Joyce, invaincu chez les lourds et qui affrontera prochainement Daniel Dubois.

«Techniquement, il a probablement plus de capacités que Joyce (Joe Joyce, que Tony Yoka avait battu en finale des JO de Rio), a noté le «Gypsy King». Après, si je dois être honnête, je ne comprends pas le fait qu’on lui ait accordé la victoire, lors de la finale des Jeux. Il était proche de la victoire, mais je pense que Joe avait fait un meilleur combat.»

Puis, Tyson Fury, qui doit affronter Deontay Wilder en décembre dans un troisième combat pour la ceinture WBC, a poursuivi en décryptant celui qui affrontera Johann Duhaupas le 25 septembre prochain à la Paris La Défense Arena, tout en lui donnant quelques conseils.

«Yoka est jeune, grand, athlétique et a du punch, a-t-il détaillé. Après, je ne l’ai pas vraiment vu à l’œuvre, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce sujet. Tout ce que je peux dire c’est (…) qu’en boxe, il ne suffit pas d’être grand musclé et affuté. Le cœur, la détermination sont des choses plus importantes en boxe que d’être beau, grand et d’avoir une médaille d’or. Mais il pourrait faire parler de lui à l’avenir, c’est certain.»