Vidéo : «Accélère, accélère», revivez la victoire historique de Pierre Gasly par Julien Fébreau

Aux commentaires lors de la victoire de Pierre Gasly, dimanche lors du Grand Prix Formule 1 de Monza, Julien Fébreau a régalé tous les fans. Retrouvez la vidéo du dernier tour du pilote d'Alpha Tauri, devenue collector.

Si le Français est entré dans l'histoire en devenant le 13e pilote tricolore à décrocher un succès dans la discipline (le 109e pilote dans l'histoire du championnat du monde), le journaliste, qui en a perdu sa voix, est entré lui aussi dans le Panthéon des commentaires qui ont marqué les Français avec son désormais célèbre «Accélère, accélère» !

Vous étiez plus d'1,2 MILLION à ACCÉLÉRER avec @PierreGASLY jusqu'à la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Italie hier !! Ça valait la peine d'y laisser des cordes vocales et de se réveiller avec la voix de Bonnie Tyler !! Merci !! #RDVau1erVirage #AccélèreAccélère https://t.co/XB2FpoViQj

Deux mots qui se sont retrouvés rapidement en tendance sur Twitter dimanche soir et un hashtag #AccelereAccelere a même vu le jour dans la foulée quelques après la première victoire française en F1 depuis Olivier Panis à Monaco en 1996.

La vidéo a d'ailleurs été partagée par le compte officiel de la Formule 1 sur Twitter.

"OUIIIIIIIIIII! VICTOIRE DE PIERRE GASLY!!!"





We just can't stop listening!#F1 pic.twitter.com/ldxMU8M88l

— Formula 1 (@F1) September 7, 2020