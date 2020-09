Coronavirus : Ashleigh Barty, numéro un mondiale de tennis, ne disputera pas Roland Garros

Comme ce fut déjà le cas pour l'Us Open cette année, la numéro un mondiale de tennis Ashleigh Barty a annoncé mardi qu'elle ne disputerait pas le tournoi de Roland Garros, qu'elle avait remporté l'an dernier, en raison de la pandémie de coronavirus.

"L'Open de France de l'an dernier a été le tournoi le plus spécial ma carrière, et ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère", a justifié la joueuse de 24 ans.

It has been a difficult decision to make but unfortunately I will not be competing in Europe this year. Last year’s French Open was the most special tournament of my career so this is not a decision I have made… https://t.co/Tyh2yKEHxV

— Ash Barty (@ashbarty) September 8, 2020