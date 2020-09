Equipe de France : aux bons souvenirs de la Croatie

Après son succès en Suède (0-1) en ouverture de la Ligue des nations, l’équipe de France compte bien enchaîner contre la Croatie pour des retrouvailles deux ans après la finale de la Coupe du monde.

Comme on se retrouve. Les champions du monde vont retrouver une vieille connaissance avec les Croates, qu’ils avaient battus en juillet 2018 à Moscou (4-2). Malheureusement, cette première «revanche», avant le retour en octobre, sera quelques peu dénaturée à cause des nombreuses absences de part et d’autre.

Bon anniversaire à tous les Français ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/qo1pdPPnsY — Equipe de France (@equipedefrance) July 15, 2020

Du côté des Tricolores, le Stade de France n’accueillera en effet «que» 11 champions du monde sur les 23. Pareil pour les vice-champions du monde, défaits par le Portugal samedi (4-1), qui se présenteront sans leur duo Luka Modric-Ivan Rakitic. Le sélectionneur, Zlatko Dalic, a misé sur un remaniement complet autour notamment du défenseur de l’OM, Duje Caleta-Car.

Pour ce match, Didier Deschamps devrait d’ailleurs effectuer quelques changements comme il l’a d’ores et déjà annoncé. «Je vais faire beaucoup de changements parce que c’est très difficile de pouvoir enchaîner, a-t-il expliqué. Déjà, faire 90 minutes avec un déficit au départ c’est prendre des risques sur les joueurs… Ça va peut-être à l’encontre de la cohésion et des automatismes, mais je pense que je n’ai pas le choix.»

Des changements d'autant plus évidents que l'attaquant des Bleus et du PSG, Kylian Mbappé, a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le match de ce soir.

Cela n’empêchera pas les Bleus de partir favoris face à une formation contre laquelle ils n’ont jamais connu la défaite en six matchs. Depuis le tout premier France-Croatie, le 8 juillet 1998 (2-1, doublé de Lilian Thuram) en demi-finale de la Coupe du monde, les Tricolores ont remporté quatre matchs pour deux nuls.