L'équipe de France bat la Croatie (4-2) et enchaîne une 2e victoire en Ligue des nations

Aux bons souvenirs de Moscou. Un peu plus de deux ans après la finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France a de nouveau battu la Croatie sur le même score (4-2), mardi soir au stade de France en Ligue des nations.

Si cette fois-ci, la compétition était différente, les équipes également et surtout l’ambiance (huis clos pour cause de pandémie de Covid-19), la rencontre a quelque peu ressemblé à celle qui avait opposé les deux formations en Russie.

En début de rencontre, les Croates se sont montrés les plus dangereux ont ouvert le score par Lovren (17e). Dominés et incapables de se montrer dangereux, les hommes de Didier Deschamps, qui avait procédé à 7 changements par rapport au succès en Suède (0-1) ont renversé la situation avant la pause par Griezmann (43e), inscrivant ainsi son 31e but (5e meilleur buteur de l'histoire des Bleus à égalité avec Zinedine Zidane) et Livakovic (45e).

Plus d'informations à venir.