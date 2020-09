Ligue 1 : Quelle équipe du PSG contre Lens et l’OM ?

Un sacré casse-tête pour le PSG et Thomas Tuchel. Alors que le champion de France doit entamer sa saison cette semaine, avec un déplacement jeudi à Lens et la réception de l’OM trois jours plus tard, l’entraîneur parisien doit faire face à un effectif décimé avec sept joueurs positifs au Covid-19. Et non des moindres…

Après Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, puis dans un deuxième temps Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi, c'est Kylian Mbappé, testé positif avec l’équipe de France, qui est venu s’ajouter à la liste des contaminés. Tous étaient titulaires lors de la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich, hormis Icardi, et aucun d’entre eux ne fera le voyage dans le Nord pour affronter les Sang et Or. Face à cette cascade d'absences, Tuchel se retrouve à court de munitions pour constituer une équipe compétitive, d’autant qu’il faut ajouter le départ de Thiago Silva, en fin de contrat, à Chelsea.

La seule bonne nouvelle dans ce contexte morose est la signature définitive de Sergio Rico, qui s’est engagé pour quatre ans. Doublure de Navas, le gardien espagnol, titulaire en demi-finale de la Ligue des champions face au RB Leipzig, devrait garder la cage parisienne à Bollaert. La défense sera en revanche inédite avec possiblement Colin Dagba à droite, Juan Bernat à gauche et Thilo Kehrer associé dans l'axe à Presnel Kimpembe, s’il n’a pas été contaminé chez les Bleus.

De son côté, le milieu de terrain devrait tout de même avoir fière allure avec Marco Verratti accompagné d’Ander Herrera et Idrissa Gueye. L’attaque, en revanche, c’est une autre histoire. Si Pablo Sarabia et Julian Draxler sont pressentis pour évoluer respectivement sur le côté droit et le côté gauche, l’identité de l’attaquant de pointe reste un mystère. Deux solutions s’offrent à Thomas Tuchel : faire confiance au jeune Arnaud Kalimuendo (18 ans) ou relancer Jesé, toujours sous contrat et qui n'a plus joué depuis un an avec le PSG.

Pour la venue de Marseille, dimanche, au Parc des Princes, même s’il espère récupérer un ou deux joueurs, le club de la capitale devrait aligner une équipe pratiquement identique. A moins que les dirigeants ne décident d’accélérer le recrutement au regard de la situation. Et si d’autres cas ne viennent pas s’ajouter d'ici là…

La composition probable du PSG

Rico

Dagba - Kehrer - Kimpembe - Bernat

Gueye - Verratti - Herrera

Sarabia - Kalimuendo (ou Jesé) - Draxler