PSG-OM : Neymar finalement disponible ?

Pour affronter l’OM dimanche, le PSG, touché par plusieurs cas de Covid-19, pourrait finalement compter sur Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Alors que le casse-tête du 11 de départ a lieu depuis quelques jours suite aux nombreux cas (Neymar, Angel, Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Mauro Icardi, Marquinhos et Kylian Mbappé), les supporters parisiens peuvent commencer à souffler et espérer. D’après une information de RMC Sport, le club de la capitale ne sera pas si diminué face à son ennemi juré.

Leandro Paredes, Angel Di Maria et surtout Neymar pourraient donc affronter l’OM. Les trois sud-américains avaient communiqué leurs symptômes au club et à la Ligue avant le 30 aout. Et selon le protocole de la Ligue de football professionnel, il doit y avoir huit jours d’isolement à partir du lendemain de la déclaration des premiers symptômes et sept jours d’entraînement individuel avant de retrouver le groupe. Ainsi, les trois sud-américains pourraient revenir dans le groupe un ou deux jours avant la réception des Marseillais.

Un autre joueur entre Marquinhos, Icardi et Navas pourrait également obtenir son feu vert pour le choc de dimanche. Reste ensuite à savoir si leur état physique sera bon pour ce choc. Ce sera dans ce cas à Thomas Tuchel de trancher.

Pour rappel, les Parisiens iront affronter Lens jeudi pour leur premier match de la saison 2020-2021 de Ligue 1.