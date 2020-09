Vendée Globe : qu'est ce qu'un foil ?

Déjà aperçus dans leur première mouture lors de la 8e édition du Vendée Globe en 2016, les foils, ces appendices qui équipent désormais presque tous les Imoca afin de leur conférer davantage de vitesse, feront encore une fois l'objet de toutes les attentions sur le Vendée Globe 2020. En toute logique, ils devraient permettre de faire tomber le record de la course d'Armel Le Cléac'h établi en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes.

S'il y a bien un seul et même classement ainsi qu'une unique catégorie de bateaux sur ce Vendée Globe, l'on peut néanmoins facilement distinguer 3 groupes de concurrents. Ceux naviguant sur un nouveau bateau équipé de foils dernier cri (les favoris), ceux dont la monture date d'il y a quelques années mais qui est équipée de foils récents (les outsiders), et ceux concourant sur des Imoca à dérive classique dépourvus de foils.

Les marins regroupés dans cette dernière catégorie le savent pertinemment : leur chance de se glisser dans le top 3 final est quasi inexistante, tant la dernière trouvaille technologique qui met en émoi le monde du nautisme possède la capacité de booster les bateaux, au point d'en faire de vraies fusées volant à 3 mètres au-dessus des océans.

On vous embarque en mer et dans les airs ! Gauthier Lebec / Charal



Développé depuis les années 2010 (Coupe de l'America 2013 notamment), positionné sous la coque sur les deux côtés à la manière d'une aile porteuse, le foil a la particularité de créer une force verticale dans l'idée de réduire la partie immergée des monocoques. Résultat : un gain de vitesse estimé à au moins 20%. En voile, comme en Formule 1, la course à la technologie bat son plein si bien que les cabinets d'architectes et d'ingénieurs navaux s'affairent déjà sur la 4e génération de foils.

Beaucoup plus allongés avec une capacité à apporter encore plus de puissance, plus robustes, plus opérationnels, les foils attendus sur le Vendée Globe 2020/2021 se divisent en deux sous-groupes (en forme de C ou de L), chacun exprimant son potentiel dans différentes allures (vent de travers ou au près et au portant). Mais si la question de leur utilité ne fait pas débat, celle de leur fiabilité se pose.

Malgré les progrès accomplis en développement, ils demeurent encore trop fragiles et restent à la merci d'une collision avec un OFNI ou d'une mer très agitée. Sébastien Simon en sait quelque chose. Le skipper d'Arkéa Paprec a déjà cassé trois fois ses foils : 2 sur la Transat Jacques Vabre en 2019, le foil tribord lors de la Vendée Arctique en juillet dernier. Cette dernière avarie avait failli lui coûter sa place sur ce Vendée Globe.